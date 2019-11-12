Almanya'ya dönen IŞİD'lilerin akıbeti ne olacak?

IŞİD'e yönelik operasyonların devam ettiği Almanya'da saldırı hazırlığında olduğu şüphesiyle ikisi Türk vatandaşı üç zanlı gözaltına alındı.Almanya'ya dönecek IŞİD'lilerin akıbeti siyasetçiler arasında yoğun tartışmalara neden oldu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, "Ülkeye gelecek IŞİD'le bağlantılı kişilerin, eylemlerinden sorumlu tutulabilmeleri ve yargılanabilmeleri için somut delillerin elzem olduğunu" vurgulamasının ardından İçişleri Bakanı Horst Seehofer de, benzer bir açıklama yaptı.

Seehofer Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, "Geri dönenelerin Almanya için bir tehlike teşkil etmemeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yargılanabilmeleri için Türkiye'den sınır dışı edilen IŞİD'liler hakkında detaylı bilgiler istiyor.

Alman Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) iç politikadan sorumlu üyesi Armin Schuster Almanya'nın ülkeye dönen IŞİD'liler konusunda hazırlıklı olduğunu söyledi. Schuster, ARD Televizyonu'nun sabah programı Morgenmagazin'e verdiği demecinde, "IŞİD'le bağlantılı Almanların er ya da geç ülkeye geri gelmek isteyeceklerini biliyorduk. Bizim için önemli olan, tehlike oluşturacak unsurları hapiste görebilmek; elini kolunu sallayarak etrafta özgürce dolaşmalarını engellemek" dedi.