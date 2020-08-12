Almanya'ya dönen tatilciler korona rakamlarını katladı

Vakalardaki artışta, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu tatil ülkelerinden taşınan virüslerin payı olduğu bildirildi.Almanya'da yeni koronavirüs vaka sayısı Mayıs ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verilerine göre dün bir gün içinde kaydedilen yeni vaka sayısı bin 226 oldu. Son olarak en yüksek yeni vaka sayısı bin 251 ile 9 Mayıs tarihinde kaydedilmişti.

Yeni vakalardaki artış eğiliminin sürdüğüne dikkat çeken RKI, durumun daha da kötüleşmesinden kesinlikle kaçınılması gerektiği uyarısı yaptı. Yeni vaka bildirmeyen bölge sayısının son haftalarda giderek azaldığını belirten RKI, şu an en belirgin artışların Kuzey Ren-Vestfalya ve Hamburg eyaletlerinde kaydedildiğini bildirdi.

Menşe ülkeler arasında Türkiye de var

RKI açıklamasında, sınırların açılmasının ardından yurt dışından taşınan enfeksiyonların genel tablodaki payının belirgin bir şekilde arttığına işaret edilerek, 3-9 Ağustos tarihleri arasında yurt dışından taşınan enfeksiyonların, toplamın yüzde 31'ini oluşturduğu kaydedildi. Enstitü, son dört haftada yurt dışından taşınan enfeksiyonlarda muhtemel menşe ülkeler olarak Batı Balkan ülkeleri, Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Polonya ve İspanya'yı sıraladı.