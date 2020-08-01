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Almanya'ya dönenlere ücretsiz korona testi başladı

01.08.2020 14:10 | Son Güncelleme

Almanya'da tatilden dönenlere yönelik ücretsiz koronavirüs testi uygulaması başladı.

Almanya'ya dönenlere ücretsiz korona testi başladı

Türkiye gibi, risk bölgesi olarak adlandırılan ülkelerden dönenlere ise testin önümüzdeki haftadan itibaren zorunlu olması bekleniyor.Tatil hareketliliği, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yeterince uyulmaması nedeniyle son günlerde yeni enfeksiyon vakalarında artış yaşanan Almanya'da, rakamların daha da artmasından endişe eden federal hükümet, havalimanları, kara hudutları ve garlar başta olmak üzere kurulan test istasyonlarında izinden dönenlere ücretsiz test imkanı sunma kararı aldı.

Tatilden dönenlere ücretsiz sunulacak testler prensipte gönüllülük temelinde uygulanacak. Almanya'nın pandemiyle mücadeleden sorumlu bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü'nün "risk bölgesi" diye nitelediği ülkelerden gelenlere ise testin önümüzdeki haftadan itibaren zorunlu olması planlanıyor.

Testler nerede ve nasıl yapılacak?

Ücretsiz ve gönüllülük temelindeki testler, izinden dönüşten itibaren en geç 72 saat içinde havalimanları, garlar, belediyelerin sağlık daireleri, hekimlerin muayenehaneleri vb. yerlerde ücretsiz yapılabilecek. Bu test için yolcunun uçağa biniş kartı, bilet, otel faturası veya benzer bir belge ile tatilden döndüğünü kanıtlayacak belge ibraz etmesi yeterli. Test merkezleri ve laboratuvarların yoğunluğuna göre sonuçların 24-48 saat içinde bildirilmesi öngörülüyor.

Masraflar nasıl karşılanıyor?

Testlerin masraflarını hastalık sağlık sigortaları karşılayacak. Ancak federal hükümet testler için ayırdığı bütçeden sigortalara destek sunacak. Test başına laboratuvar masrafı için 50 euro, hekimler için de 15 euro olarak saptanan bedel hükümet tarafından üstlenilecek.

Öte yandan test masraflarının hükümet tarafından karşılanması yoğun tartışmalara neden oluyor. Hem siyasetçilerin hem de vatandaşların bir kısmı, uyarılara ve tehlikeye rağmen tatile gidenlerin test masrafını kendi cebinden ödemesi gerektiği görüşünde. Hükümetin test giderlerini karşılamasını istemeyenler, Türkiye gibi "risk bölgesi" diye nitelenen ülkelere gidenlerin zaten bütün tehlikeyi göze alarak gittiğini ve bu nedenle masrafın vatandaşın vergilerinden karşılanmaması gerektiğini savunuyor.

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ise eleştirileri reddederek, testlerin ücretsiz olmasını savundu. İktidardaki koalisyonun büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Bakan Spahn, vatandaşların maddi gerekçelerle testi yaptırmama ihtimaline vurgu yaparak, "Farkedemeyeceğimiz enfeksiyonlar bize çok daha pahalıya mal olabilir" dedi. Bakan Spahn, bu nedenle bütün tatilcileri dönüşte bir test istasyonunda gönüllü şekilde ücretsiz kontrol yaptırmaya davet etti.

Hekimlerden eleştiri

Almanya Aile Hekimleri Birliği ise testlerin doktorlara getireceği ilave yüke dikkat çekerek, çabalarının karşılığının verilmediğini belirtiyor. Birlik Başkanı Ulrich Weigeldt, test başına sadece 15 euro destek verilecek hekimlerin koruma kıyafeti giymek, numune almak, hastayla tedbirleri ve sonuçlarını konuşmak gibi çaba için 15 euro bedelin çok az olduğunu belirterek, "Bu bir şaka olmalı" ifadesini kullandı.

Türkiye gibi riskli bölge ilan edilen ülkelerden dönenlerin durumu ne?

Almanya'da federal hükümetin pandemiyle mücadeleden sorumlu bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü'nün listesinde Türkiye hala riskli ülkeler arasında yer alıyor. Buna rağmen uçuşların başlamasıyla hareketliliğin arttığı gözleniyor. Bunun da dikkate alınmasıyla önümüzdeki haftadan itibaren Almanya'ya riskli bölgelerden gelenlere yönelik korona testlerinin zorunlu hale gelmesi planlar dahilinde. Testin zorunlu hale geleceği uygulama hayata geçerse, risk bölgesinden gelen her kişi, ya dönüşünden 48 saat önce ya da döndükten sonra en geç 72 saat sonraki zaman zarfında test yaptırmakla yükümlü. Sonucun pozitif çıkması halinde, o kişi evinde iki haftalık karantinaya girmekle yükümlü oluyor.

Almanya'da şu an İspanya'nin üç bölgesi ve Lüksemburg hariç Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelenlere karantina uygulanmıyor. Robert Koch Enstitüsü, artan koronavirüs tehlikesi üzerine dün vatandaşlarını İspanya’nın Katalonya, Navarra ve Aragon bölgelerine seyahat etmemeleri yönünde uyardı. Enstitü, virüsün bulaşma riskinin yüksek olduğu “riskli bölgeler” listesini de güncelleyerek, İspanya’nın söz konusu bölgelerini listeye dahil etti.

Almanya'da eğitim konusu eyaletlerin sorumluluğunda ve eyaletler okulların açılış ve kapanış tarihlerini kendi belirliyor. Bu sebepten dolayı tatil tarihleri değişiklik gösteriyor. Bazı eyaletlerde okulların yaz tatili önümüzdeki haftalarda sona erecek. Bu da pandemiye rağmen tatilini yurt dışında geçirenlerin önümüzdeki günlerde dönmesi ve virüsün yayılmasında artış olabileceği anlamına geliyor.

dpa,DW / ETO,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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