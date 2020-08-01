Almanya'ya dönenlere ücretsiz korona testi başladı

Türkiye gibi, risk bölgesi olarak adlandırılan ülkelerden dönenlere ise testin önümüzdeki haftadan itibaren zorunlu olması bekleniyor.Tatil hareketliliği, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yeterince uyulmaması nedeniyle son günlerde yeni enfeksiyon vakalarında artış yaşanan Almanya'da, rakamların daha da artmasından endişe eden federal hükümet, havalimanları, kara hudutları ve garlar başta olmak üzere kurulan test istasyonlarında izinden dönenlere ücretsiz test imkanı sunma kararı aldı.

Tatilden dönenlere ücretsiz sunulacak testler prensipte gönüllülük temelinde uygulanacak. Almanya'nın pandemiyle mücadeleden sorumlu bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü'nün "risk bölgesi" diye nitelediği ülkelerden gelenlere ise testin önümüzdeki haftadan itibaren zorunlu olması planlanıyor.

Testler nerede ve nasıl yapılacak?

Ücretsiz ve gönüllülük temelindeki testler, izinden dönüşten itibaren en geç 72 saat içinde havalimanları, garlar, belediyelerin sağlık daireleri, hekimlerin muayenehaneleri vb. yerlerde ücretsiz yapılabilecek. Bu test için yolcunun uçağa biniş kartı, bilet, otel faturası veya benzer bir belge ile tatilden döndüğünü kanıtlayacak belge ibraz etmesi yeterli. Test merkezleri ve laboratuvarların yoğunluğuna göre sonuçların 24-48 saat içinde bildirilmesi öngörülüyor.