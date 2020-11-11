Almanya’ya girişte dijital kayıt şartı

Almanya'da 8 Kasım 2020'de yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı kararnamesiyle, son 10 gününü yurtdışında bir risk bölgesinde geçirenlerin ülkeye giriş yapmadan önce dijital kayıt sistemine bilgilerini yüklemesi gerekiyor.

Dijital ortamda yapılan giriş kaydı kişilerin Almanya'da ikamet ettikleri ya da bulunacakları bölgelerdeki sağlık dairelerine otomatik olarak iletilecek. Böylece söz konusu kişilerin karantina yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri denetlenebilecek. Yalnızca ilgili sağlık merkezlerinin erişebileceği bilgiler, ülkeye girişten 14 gün sonra otomatik olarak silinecek. Daha önce seyahat eden kişilerin elle doldurdukları formların dijitalleştirilmesi sağlık dairelerinin çalışmalarını kolaylaştıracak.

Federal hükümetin basın biriminden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Riskli bir bölgeden kimin geldiği ve bu kişilerin karantinaya alınıp alınmaması gerektiği hızlı ve güvenilir bir şekilde öğrenilebilecek. Bu şekilde, Almanya'da yeni salgınların ortaya çıkması daha kolay önlenebilecek” denildi.