Almanya'ya göç azalıyor

2017 yılında Almanya'ya gelen göçmen sayısında gerileme kaydedildi. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 2017'de Almanya'ya gelenlerin sayısı ülkeden ayrılanlardan 416 bin fazlaydı, ancak bu sayı 2016'daki sayıdan daha azdı. 2016'da Almanya'ya gelenlerin sayısı, ülkeden ayrılanlardan 500 bin daha fazylaydı. Mülteci krizinin doruğa ulaştığı 2015 yılında Almanya'ya gelen göçmenlerin sayısı ülkeyi terk edenlerden 1 milyon 140 bin kadar fazla olmuştu.

2017 yılında Almanya nüfusuna 1 milyon 551 bin kişi daha eklenirken, 1 milyon 135 bin kişi ise Almanya'dan ayrıldı. 2017'de Almanya'ya gelen göçmenlerin yüzde 89'unun yabancı bir pasaporta sahip olduğu belirtiliyor. 2016 yılında 1 milyon 865 bin yabancının geldiği Almanya'dan 1 milyon 365 bin yabancı ise ayrılmıştı.

2017 yılında Alman asıllı göçmen ve ülkesine dönen Almanların sayısı 167 bine çıktı. Bu sayı 2016 yılında 146 bin olarak kaydedilmişti. Almanya'dan ayrılan Almanların sayısı ise azaldı. 2016 yılında 281 bin Almanya'dan ayrılırken, bu sayı 2017'de 249 bine indi.