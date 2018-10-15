HABER

Almanya'ya göç azalıyor

15.10.2018 15:46 | Son Güncelleme

2017’de Almanya’ya gelen göçmenlerin sayısı her ne kadar Almanya’dan gidenlerden 416 bin kişi daha fazla olsa da, Almanya’ya gelenlerin sayısında 2016’a oranla azalma kaydedildi.

Almanya'ya göç azalıyor

2017 yılında Almanya'ya gelen göçmen sayısında gerileme kaydedildi. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 2017'de Almanya'ya gelenlerin sayısı ülkeden ayrılanlardan 416 bin fazlaydı, ancak bu sayı 2016'daki sayıdan daha azdı. 2016'da Almanya'ya gelenlerin sayısı, ülkeden ayrılanlardan 500 bin daha fazylaydı. Mülteci krizinin doruğa ulaştığı 2015 yılında Almanya'ya gelen göçmenlerin sayısı ülkeyi terk edenlerden 1 milyon 140 bin kadar fazla olmuştu.

2017 yılında Almanya nüfusuna 1 milyon 551 bin kişi daha eklenirken, 1 milyon 135 bin kişi ise Almanya'dan ayrıldı. 2017'de Almanya'ya gelen göçmenlerin yüzde 89'unun yabancı bir pasaporta sahip olduğu belirtiliyor. 2016 yılında 1 milyon 865 bin yabancının geldiği Almanya'dan 1 milyon 365 bin yabancı ise ayrılmıştı.

2017 yılında Alman asıllı göçmen ve ülkesine dönen Almanların sayısı 167 bine çıktı. Bu sayı 2016 yılında 146 bin olarak kaydedilmişti. Almanya'dan ayrılan Almanların sayısı ise azaldı. 2016 yılında 281 bin Almanya'dan ayrılırken, bu sayı 2017'de 249 bine indi.

2017 yılında Almanya'ya yerleşen Avrupa Birliği vatandaşlarının sayısı 239 bin olarak kayda geçti ve böylelikle Almanya'ya yerleşenlerin başını AB vatandaşları çekti. AB üyesi ülkelerin vatandaşlarını 140 bin ile Asya'dan gelenler, 35 bin ile Afrika'dan gelenler ve 60 bin ile diğer Avrupa ülkelerinden gelenler takip etti.

2017 yılında Asya ve Afrika ülkelerinden Almanya'ya gelen ve Almanya'dan ayrılan göçmenler arasındaki farkta azalma kaydedildi. Suriye'den gelenlerle Suriye'ye dönenler arasındaki fark 146 binden 60 bine indi. Bu fark Afganistan vatandaşlarında 56 binden 4 bine, Iraklılarda ise 48 binden 16 bine geriledi.

DW,epd/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERAralarında problem kalmamışAralarında problem kalmamış
Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!
Türk ve Suudi Arabistan ortak arama ekibi başkonsolosluk yolundaTürk ve Suudi Arabistan ortak arama ekibi başkonsolosluk yolunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

İlginizi Çekebilir

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan Türkiye açıklaması

Trump'tan Türkiye açıklaması

Kayıp gazetecinin sevgilisi aslında erkek mi?

Kayıp gazetecinin sevgilisi aslında erkek mi?

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Kötü senaryo: Rahip Brunson serbest kalmasaydı eğer...

Kötü senaryo: Rahip Brunson serbest kalmasaydı eğer...

Bebekleri doğacak ama ne prens olacak ne de prenses

Bebekleri doğacak ama ne prens olacak ne de prenses

Fransa'da şiddetli yağış can aldı

Fransa'da şiddetli yağış can aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.