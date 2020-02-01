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Almanya'ya göç eden Suriyeli mültecilerden Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 14:45 | Son Güncelleme

Halepli Radwan Jawad, akrabaları ve arkadaşlarıyla Balve kentindeki DİTİB Mimar Sinan Camisi'nde hem taziyede bulundu hem de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan "Yaraları Sarma Zamanı" adlı kampanyaya bağış yaptı

Suriye'deki savaş nedeniyle Almanya'ya göç eden Halepli Radwan Jawad, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere destek olmak için Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan "Yaraları Sarma Zamanı" adlı kampanyaya bağış yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfından yapılan açıklamaya göre, Jawad, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybedenler için taziyelerini iletmek ve depremzedelere destek olmak üzere Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Balve Mimar Sinan Camisi'ni ziyaret etti.

Suriye'de, savaşın gölgesinde Türkiye'nin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ve bugün de vefa borcunu ödemek için Türkiye'ye destek olmak istediklerini belirten Jawad, depremin ardından depremzedeler için dualar ettiklerini, onların yaşadığı acıyı ve sıkıntıları derinden hissettiklerini söyledi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Jawad, "Türkiye'nin bizlere zor zamanlarımızda yaptığı yardımlara Suriye'deki savaşın ilk gününden bu yana şahitlik ettik, hala Azez'de bulunan akrabalarımızla konuşurken yapılan yardımlara şahitlik etmeye devam ediyoruz. Şimdi de Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin acısını birlikte yaşıyor, oraya elimizden geldiğince bir vefa borcu olarak destek olmak istiyoruz. Deprem oldu, bir sürü insan evsiz kaldı. Bugüne kadar hep sizler bizlere sahip çıktınız, şimdi yardım yapma sırası bizde. Bizler kardeşiz ve bu her zaman böyle devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Radwan Jawad akrabaları ve arkadaşlarıyla aralarında topladıkları parayı Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılması için DİTİB Balve Dernek Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü Özkan Güler'e teslim etti.

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