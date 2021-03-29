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Almanya'ya göçte son 10 yılın en büyük düşüşü

29.03.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün etkili olduğu 2020'de Almanya'ya göç eden yabancı uyrukluların sayısında son on yılın en düşük artışı kaydedildi.

Almanya'ya göçte son 10 yılın en büyük düşüşü

Türkler ilk sıradaki yerini korudu.Yabancı ülke vatandaşlarının Almanya'ya göçünde artış oranı son on yılın en düşük seviyesine geriledi.

Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı rakamlara göre Almanya'ya göç edenlerden Almanya'yı terk edenlerin sayısı çıkarıldığında alınan göçteki artış yüzde 1,8 oldu. Almanya'ya göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre 204 bin kişi arttı.

2020 yılında 740 bin yabancı uyruklu Almanya'ya gelirken 479 bin kişi ülkeyi terk etti. Böylece Almanya'daki yabancı sayısındaki artış 262 bin kişi oldu.

Koronavirüs salgınının etkili olduğu 2020'de AB ülkelerinden Almanya'ya göçler sabit kalırken üçüncü ülkelerden gelenlerin sayısında önemli düşüş kaydedildi. Üçüncü ülkelerden net göç sayısı yüzde 44 azalarak 157 bine geriledi.

Türk vatandaşları ilk sırada

Almanya'da yaşayan yabancı uyrukluların sayısı 31 Aralık 2020 itibarıyla 11 milyon 432 bin olarak kaydedilirken, bu grupta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ilk sırada yer almayı sürdürdü. Geçen yıl sonu itibarıyla Almanya'da yaşayan Türk pasaportu sahiplerinin sayısı 1 milyon 461 bin 910 oldu. 2019 sonuna göre Almanya'da kayıtlı Türk vatandaşlarının sayısında 520 kişilik artış kaydedildi.

Türk vatandaşlarını 866 690 kişiyle Polonyalılar, 818 bin 460 kişiyle Suriyeliler ve 799 bin 180 kişiyle Rumenler izledi.

DW,dpa/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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