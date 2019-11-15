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Almanya'ya gönderilen yabancı terörist savaşçılar değerlendirmeden geçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 17:41 | Son Güncelleme

Almanya'ya gönderilen yabancı terörist savaşçılar değerlendirmeden geçiyor

BERLİN (AA) - Türkiye'den ülkelerine sınır dışı edilen Alman uyruklu yabancı terörist savaşçıların Almanya'da güvenlik değerlendirmesinden geçirildiği belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Almanya'ya sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Merkel, bu kişilerle ilgili Terörle Mücadele Merkezinde güvenlik birimleri tarafından güvenlik değerlendirmesi yapıldığını söyledi.

"Böylelikle bu kişilerin bir tehdit oluşturmaması sağlanıyor." diyen Merkel, aksi bir durum yaşanması halinde de olağan mekanizmaların devreye sokulacağını kaydetti.

Türkiye'nin sınır dışı ettiği Irak kökenli Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçı dün Berlin'e ulaşmıştı.

Alman basını, Türkiye'den bugün de DEAŞ bağlantılı 2 kadının Almanya'ya sınır dışı edileceğini duyurdu.

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Almanya Almanya Başbakanı Angela Merkel

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