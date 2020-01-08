HABER
  4. Almanya'ya iltica başvuruları 2019'da azaldı

Almanya'ya iltica başvuruları 2019'da azaldı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 16:21 | Son Güncelleme

Almanya'ya yapılan iltica başvuruları 2019 yılında yüzde 14'ten fazla düşüş gösterdi.

Almanya'ya iltica başvuruları 2019'da azaldı

İltica başvurusunda bulunanlar arasında Türk vatandaşları üçüncü sırada yer aldı.Almanya'ya 2019 yılında yapılan iltica başvurularında yüzde 14'ten fazla düşüş kaydedildi. Alman makamları, geçen yıl Almanya'ya 142 bin 509 iltica başvurusu yapıldığını açıkladı. Türkiye 10 bin 275 başvuru ile Almanya'ya en fazla iltica başvurusu yapılan ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı.

Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre başvurularda 2018 yılına göre 20 bin civarında bir düşüş görüldü.

Suriye, Irak ve Türkiye

Almanya'ya en çok iltica başvurusu Suriyeliler tarafından yapıldı. Suriye'den 26 bin 435, Irak'tan 10 bin 894 ve Türkiye'den ise 10 bin 275 başvuru yapıldığı kaydedildi. İran'dan 7 bin 778, Afganistan'dan ise 7 bin 124 başvuru yapıldığı açıklandı. Bakanlık Aralık ayında 6 bin 771 başvuru yapıldığını açıkladı.

Almanya'ya Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer rakamlardaki azalmanın geçtiğimiz yıllarda kontrolsüz göçü engellemek için alınan önlemlerin işe yaradığını kanıtladığını söyledi.

dpa, AP / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
TürkAkım doğalgaz boru hattı açıldıTürkAkım doğalgaz boru hattı açıldı
İran’ın Misillemesine Karşılık ABD Nasıl Yanıt Verebilir?İran’ın Misillemesine Karşılık ABD Nasıl Yanıt Verebilir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

'Yasa geçerse ev hanımları borçlanarak emekli olabilecek'

'Yasa geçerse ev hanımları borçlanarak emekli olabilecek'

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Avustralya'da korkunç bilanço: Yangın durdurulamıyor!

Avustralya'da korkunç bilanço: Yangın durdurulamıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski CEO'dan basın açıklaması: Kaç ya da öl!

Eski CEO'dan basın açıklaması: Kaç ya da öl!

Kanada'da silahlı saldırı!

Kanada'da silahlı saldırı! Yaralılar var

İnanılmaz! TV kanalını su bastı

İnanılmaz! TV kanalını su bastı

Uçağın iniş takımlarından çocuk cesedi çıktı

Uçağın iniş takımlarından çocuk cesedi çıktı

NASA fotoğraf paylaştı! Koca adanın üçte biri yandı

NASA paylaştı! Koca adanın üçte biri yandı

NATO'dan İran açıklaması

NATO'dan İran açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.