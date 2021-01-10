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Almanya’ya iltica başvuruları 2020’de azaldı

10.01.2021 18:21 | Son Güncelleme:
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Almanya’ya iltica başvuruları 2020’de azaldı

Almanya’ya iltica başvuruları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 31,5 azaldı.

Türkiye en fazla iltica başvurusu yapan dördüncü ülke konumunda.Almanya İçişleri Bakanlığının verilerine göre Almanya'ya iltica başvuruları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 31,5 azalarak 76 bin 61 kişi olarak gerçekleşti. Başvurulardaki azalmanın sadece korona salgını nedeniyle olmadığı, düşüşün dört yıldır devam ettiği belirtiliyor.

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, göç ile ilgili alınan önlemlerin işe yaradığını buna mukabil muhtaç olan birçok kişiye yardım edildiğini ve bu kişilerin başvurusunun onaylandığını açıkladı.

Türkiye dördüncü sırada

İltica başvurularının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla 25 bin 373 başvuru ile Suriye, 8 bin 51 başvuru ile Afganistan, 7 bin 355 başvuru ile Irak ve 5 bin 196 başvuru ile Türkiye olarak açıklandı.

Başvuruların 26 bin 520'sinin Almanya'da doğan çocuklar için yapıldığı, 19 bin 589'unun ise devam eden başvuru süreçleri olduğu belirtildi.

Almanya Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) geçen yıl 145 bin 71 başvuruyu değerlendirdiği belirtilerek, bunlardan 46 bin 586’sının reddedildiği, 37 bin 818'inin ise kabul edildiği açıklandı. 18 bin 950 kişiye geçici koruma statüsü verildiği ve 36 bin kişinin başvurusunun da ayrı bir değerlendirmeye alındığı kaydedildi.

Bakanlık, Aralık 2020 sonu itibariyle karar verilmesi gereken başvuru sayısını 52 bin 56 olarak açıkladı. Bu rakam 2019 yılında 57 bin 12 seviyesindeydi.

KNA / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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