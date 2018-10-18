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Almanya'ya iltica başvuruları azaldı

18.10.2018 15:48 | Son Güncelleme

Almanya'da ilk kez iltica başvurusunda bulunan yabancı sayısında bu sene düşüş kaydedildiği açıklandı.

Almanya'ya iltica başvuruları azaldı

İltica başvuruları ile birlikte Almanya'ya yasa dışı yollardan giren yabancıların sayısı da azaldı.İltica hakkı alabilmek için Almanya'ya gelen yabancı uyrukluların sayısında bu yıl düşüş kaydedildi. Almanya'da yayımlanan Focus dergisinin Federal Göçmen ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) rakamlarına dayandırdğı haberinde, Almanya'da bu senenin başından Eylül sonuna kadar 124 bin 405 iltica hakkı için başvuru dilekçesi verildiği belirtildi. Geçen yılın ilk dokuz ayında ilk kez yapılan başvuruların sayısı bu rakamın yüzde 17 dolayında üzerindeydi.

Almanya'ya bu yıl iltica talebinde bulunanlar arasında en büyük orana sahip ülke Suriye oldu. 33 bin 778 Suriyeli iltica hakkı için başvuruda bulunurkeni Suriyelileri 12 bin 544 ile Iraklılar ve 8 bin 147 ile Nijeryalılar izledi. Federal Göçmen ve Mülteciler Dairesi'nin elindeki toplam ltica başvurusu sayısı 142 bin 167 olarak açıklandı. 2017 yılının aynı dönemine göre toplam iltica başvurularında yüzde 15 oranında azalma kaydedildi.

Bu yılın ilk ayında Dublin anlaşması çerçevesinde 7 bin 208 sığınmacı ilk kez kayıt altına alındığı Avrupa Birliği ülkesine iade edildi.

Almanya'ya yasa dışı yollardan girenlerin sayısında da gerileme kaydedildi. Focus dergisinde yer alan habere göre, 9 Ekim 2018 tarihine kadar 32 bin 124 yasa dışı giriş Federal Polis Teşkilatı zabıtlarına geçti. Almanya'ya yasa dışı olarak giren yabancı sayısı 2016 yılında 111 bin 843, 2017'de ise 50 bin 154 olmuştu.

DW,KNA/AG,DÇÜ

© Deusche Welle Türkçe

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