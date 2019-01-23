Almanya’ya iltica başvuruları azaldı

BERLİN (AA) - Almanya'ya iltica başvuruları 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 16,5 azalarak 185 bin 853 oldu.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, başkent Berlin'de Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) Başkanı Hans-Eckard Sommer ile 2018 yılının mülteci istatistiklerini açıkladı.

Seehofer, geçen yıl Almanya'ya iltica başvurularında bulunanların sayısının yüzde 16,5 azalarak 185 bin 853 olduğuna dikkati çekerek, koalisyon sözleşmesinde 180 bin ila 220 bin mültecinin geleceğinin tahmin edildiğini ve bu tahminin gerçekleştiğini ifade etti.

Mültecilerin Avrupa'ya geliş yollarının değiştiğine, şu anda zorluğun İspanya'da yaşandığına dikkati çeken Seehofer, bir soru üzerine, Türkiye-AB anlaşmasını savunarak, anlaşmayla AB'nin Türkiye'deki sığınmacılar için yaptığı yardımın Türkiye'de yaşayan sığınmacıların eğitimi gibi projelere ödendiğini, yardımın doğrudan Türkiye'nin kasasına girmediğini vurguladı.

Hans-Eckard Sommer ise Avrupa'ya Türkiye üzerinden gelmeye çalışan mültecilerin Türkiye ile yapılan anlaşma sonrası azaldığını ve bundan memnuniyet duyulduğunu kaydetti.