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Almanya’ya iltica başvuruları azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 16:56 | Son Güncelleme

Geçen yıl toplam 185 bin 853 kişi Almanya’ya iltica başvurusunda bulunurken, bunların 46 bin 164’ünü Suriyeliler oluşturdu

BERLİN (AA) - Almanya'ya iltica başvuruları 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 16,5 azalarak 185 bin 853 oldu.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, başkent Berlin'de Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) Başkanı Hans-Eckard Sommer ile 2018 yılının mülteci istatistiklerini açıkladı.

Seehofer, geçen yıl Almanya'ya iltica başvurularında bulunanların sayısının yüzde 16,5 azalarak 185 bin 853 olduğuna dikkati çekerek, koalisyon sözleşmesinde 180 bin ila 220 bin mültecinin geleceğinin tahmin edildiğini ve bu tahminin gerçekleştiğini ifade etti.

Mültecilerin Avrupa'ya geliş yollarının değiştiğine, şu anda zorluğun İspanya'da yaşandığına dikkati çeken Seehofer, bir soru üzerine, Türkiye-AB anlaşmasını savunarak, anlaşmayla AB'nin Türkiye'deki sığınmacılar için yaptığı yardımın Türkiye'de yaşayan sığınmacıların eğitimi gibi projelere ödendiğini, yardımın doğrudan Türkiye'nin kasasına girmediğini vurguladı.

Hans-Eckard Sommer ise Avrupa'ya Türkiye üzerinden gelmeye çalışan mültecilerin Türkiye ile yapılan anlaşma sonrası azaldığını ve bundan memnuniyet duyulduğunu kaydetti.

İltica başvurularında ilk sırayı 46 bin 164'le Suriyeliler aldı. Suriyelileri, 18 bin 74 ile Iraklılar, 12 bin 251 ile Afganlar, 11 bin 846 ile İranlılar takip etti.

Almanya’ya iltica başvurusunda bulunan Suriyelilerin sayısı 2017'de 50 bin 422, Iraklıların sayısı 23 bin 605, Afganların sayısı 18 bin 282, İranlıların sayısı ise 9 bin 186 olmuştu.

- FETÖ’cülerin iltica başvuruları

Seehofer’in açıkladığı istatistiklere göre, 2018 yılında 10 bin 655 Türk vatandaşı Almanya’ya iltica başvurusunda bulundu.

İltica başvurusunda bulunanlar arasında FETÖ şüphelisi eski asker, diplomat ve memurların da olduğu Alman basınına yansırken, bunların sayısı tam olarak bilinmiyor.

Alman hükümeti, ekim ayında bir soru önergesine verdiği yanıtta, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana, diplomatik pasaport sahibi 310 Türk vatandaşının ve hizmet pasaportu sahibi 981 Türk vatandaşının iltica başvurusunda bulunduğunu doğrulamıştı. Bu sayılara, diplomatik ya da hizmet pasaportu sahibi görevlilerin, aile fertlerinin de dahil olduğu belirtilmişti.

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