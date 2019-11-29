Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Uygurların sayısı arttı

Müslüman Uygurlar Çin'de Pekin rejiminin ağır baskısı altında yaşıyor.Çin'in baskısı nedeniyle Almanya'ya sığınan Uygurların sayıları geçen yıllara oranla artış gösterdi. Bu yıl ekim ayına kadar 149 Uygur Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Bu rakam Almanya'dan iltica talep eden Uygurların sayısının geçen yılın tamamına göre iki kattan fazla arttığı anlamına geliyor.

Almanya'ya sığınan Uygurların sayıları 2016'dan bu yana artıyor. Ekim ayına kadar toplam 803 Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Almanya'ya iltica başvurusu yaptı. Alman haber ajansı dpa'nın Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) verilerine dayandırdığı haberine göre başvuran Çin vatandaşı Uygurların yaklaşık yüzde 96'sının müracaatı kabul edildi. BAMF'den yapılan açıklamada Çin vatandaşlarının etnik kökenlerinin kendi beyanları doğrultusunda kaydedildiği belirtildi.

Sincan'daki kampların nasıl işletildiği basına sızmıştı

Çin'e bağlı Sincan Özerk Bölgesi'nde tahminlere göre 10 milyon Müslüman Uygur yaşıyor. Uygurlar Çin hükümetince ekonomik, politik ve kültürel olarak baskı altında tutuluyor. Uluslararası Araştırmacı Gazetecilik Konsorsiyumu (ICIJ) Pazar günü Çin Komünist Partisi'ne ait olduğu belirtilen bazı resmi belgelerdeki bilgileri kamuoyuyla paylaşmıştı. Sözkonusu belgelerde Sincan'daki Müslüman azınlığın kitlesel şekilde tutuldukları eğitim kamplarıyla ilgili talimatlar yer alıyor. Pekin, eğitim kamplarındaki binlerce Uygur, Kazak ve diğer etnik azınlıktan kişilerin gönüllü olarak eğitimden geçtiğini savunuyor. Ancak belgeler Müslüman azınlığın prensipte en az bir yıl bu kamplarda zorla tutulduklarını ortaya koyuyor.Tahminlere göre bir milyon Uygur bu kamplarda tutuluyor. Alman hükümeti Çin'den uluslararası uzmanların Uygurların yaşadığı bölgeye erişim sağlamasını talep etti.

DW/TY, EC

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