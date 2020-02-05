Almanya'ya Irkçı Parti Destekli Eyalet Başbakanı

CDU ise aday göstermedi. Yeniden başbakan olmasına kesin gözüyle bakılan Ramelow ve diğer adaylar ilk iki turda salt çoğunluğa ulaşamadı. Üçüncü turda yapılan seçimde AfD kendi adayı yerine FDP’li Kemmerich’e oy verdi.

90 milletvekilinin bulunduğu eyalet parlamentosunda Ramelow’un yanı sıra, FDP’li Thomas Kemmerich ve AfD’nin aday gösterdiği Christop Kindervater hükümet başkanlığı için aday oldu.

Aylarca süren görüşmeler sonrasında eyalette yeni hükümet için gerekli koalisyonun oluşamamasından sonra, beş yıldır eyaleti yöneten Sol Partili Bodo Ramelow, SPD ve Yeşiller’in desteğiyle azınlık hükümeti oluşturmak için başbakanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

Ülkenin doğusunda yer alan Thüringen eyaletinde geçen 28 Ekim tarihinde yapılan eyalet seçiminde Başbakan Angela Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Birliği CDU ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti SPD büyük darbe almış, Sol Parti birinci, AfD ise ikinci sırada yer almıştı.

Irkçı ve aşırı sağcı söylemleriyle tanınan Thüringen AfD’nin başkanı Björn Höcke‘nin siyasi taktiği tutarken, ilk kez bir eyalette aşırı sağcı AfD’nin ve CDU’nun desteğiyle bir siyasetçi başbakan olmayı başardı. Höcke, parti içindeki en radikal sağcı kesimi temsil ediyor.

Alınan sonuç hem eyalette hem de Berlin’de şok etkisi yarattı. CDU Genel Başkanı Anngret Kramp Karrenbauer, CDU’nun Thüringen örgütünü eleştirerek, parti merkezinin AfD’yle birlikte çalışmama kararının hiçe sayılmasının kabul edilemez bir tavır olduğunu söyledi.

Koalisyon ortaklarından Hıristiyan Sosyal Birlik CSU’nun Genel Başkanı Marcus Söder, Kemmerich’in AfD’nin oylarıyla seçilmesini “Alman demokrasisi için kara bir gün” olarak niteledi.

Söder, Thüringen’de eyalet seçimlerinin yenilenmesini istedi. FDP Genel Başkanı Christian Lindner ise, eyaletlerdeki parti örgütlerinin siyasi ortak arayışlarında bağımsız olduğunu ifade ederek, “Gizli oy verilerek yapılan bir seçimde kimin hangi adaya oy verdiğini yargılamak demokrasiyle bağdaşmaz” dedi.