HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'ya Roche’dan milyonlarca antikor testi

Almanya'ya Roche’dan milyonlarca antikor testi

DÜNYA HABERLERİ  | 04.05.2020 18:14 | Son Güncelleme

İsviçre merkezli ilaç şirketi Roche’un geliştirdiği 3 milyon antikor testinin bu ay içinde Almanya’ya gönderileceği belirtildi.

Almanya'ya Roche’dan milyonlarca antikor testi

Sağlık Bakanı Spahn, önümüzdeki aylarda şirketten ayda 5 milyon test alacaklarını açıkladı.İsviçre merkezli ilaç üreticisi Roche, koronavirüsle mücadele kapsamında geliştirdiği 3 milyon antikor testinin bu ay içinde Almanya’daki sağlık merkezlerine gönderileceğini açıkladı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, test sayısının önümüzdeki dönemde ayda 5 milyona çıkartılması için Roche ile anlaştıklarını söyledi.

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ile birlikte şirketin Penzberg’deki tesisinde Roche Yönetim Kurulu Başkanı Christoph Franz’ı ağırlayan Spahn, bu testlerin şimdiye kadar enfekte olanların oranını tespit etmede önemli rol oynayacağını savundu. Vakaların yaklaşık yüzde 80'inin semptom göstermediğini belirten Spahn, testin "yepyeni bir kalite standartına sahip olduğunu” söyledi.

Roche Yönetim Kurulu Başkanı Franz, Almanya’nın talep ettiği test miktarına ulaşabilmek adına Penzberg’deki üretim kapasitesinin artırılması için 170 milyon euroluk bir bütçe ayıracaklarını ifade etti. Şirketin, önümüzdeki dört yıl içinde Penzberg’de testlerin araştırma ve gelişimi için kurulacak yeni bir tesis için de 250 milyon euro ayırmayı planladığı belirtildi. Bavyera Eyalet Başbakanı Söder, bunun 40 milyon eurosunu eyaletin üstleneceğini açıkladı.

Testlerin fonksiyonu ne?

Roche'un Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FSA) acil kullanım onayı aldığı bu test, insanların o ana kadar koronavirüs taşıyıp taşımadıklarının tespit edilmesini sağlayacak. Testin bu sayede hâlihazırda bağışıklık kazanmış kişilerin ortaya çıkarılmasında rol oynayacağı, bunun da virüse karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi sürecinde belirleyici olacağı kaydediliyor. Roche Yönetim Kurulu Başkanı Franz'ın verdiği bilgilere göre, kan testinin hassasiyet oranının yüzde 100, tespit oranının da yüzde 99,8 olduğunu belirtiliyor.

Şirket, yıl sonuna kadar ayda 100 milyonu aşkın test üretmeyi hedefliyor.

Kimler yararlanabilecek?

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, testlerin "ücretini kendisi üstlenen herkes için prensipte erişilebilir olduğunu” ifade etti.

Genel sağlık sigortalarının test ücretini ne ölçüde üstleneceğine ilişkin yasal düzenlemenin ise bu hafta içinde Federal Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

AFP, dpa, Reuters / SÖ, JD

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde... Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde...
Kim Jong-un’un gizemli kayboluşunun sırrı belli olduKim Jong-un’un gizemli kayboluşunun sırrı belli oldu
Dikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyorDikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyor

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS mesajı!

Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS mesajı!

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

Ölü sayısında son 24 saatte dikkat çeken artış!

Ölü sayısında son 24 saatte dikkat çeken artış!

Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu! İşte uygulanacak zam oranı

Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu! İşte uygulanacak zam oranı

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma!

'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Diğer Haberler
ABD'de ölü sayısı artmaya devam ediyor

ABD'de ölü sayısı artmaya devam ediyor

Kim Jong-un’un gizemli kayboluşunun sırrı belli oldu

Kim Jong-un’un gizemli kayboluşunun sırrı belli oldu

Kenyalılar teravih namazı için gizlice ülke değiştiriyorlar!

Kenyalılar teravih namazı için gizlice ülke değiştiriyorlar!

Yeni bir kriz doğuyor: Çin kanıt istiyor!

Yeni bir kriz doğuyor: Çin kanıt istiyor!

ABD'de bu kez de 'katil arı' paniği yaşanıyor

ABD'de bu kez de 'katil arı' paniği yaşanıyor

Koronavirüsü tamamen bitiren ülke!

Koronavirüsü tamamen bitiren ülke!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.