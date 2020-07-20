Almanya'ya silah ihracatı düzenlemelerini ihlal ettiği suçlaması

Raporda, bu ülkeler arasında Türkiye de sayıldı.Frankfurt Barış Araştırmaları Merkezi (PRIF) tarafından yapılan bir çalışma, Almanya'nın uluslararası silah ambargosu düzenlemelerini 30 yıldır sistematik olarak ihlal ettiğini ortaya koydu.

Söz konusu çalışmada, Almanya'nın 1990 yılından itibaren gerçekleştirdiği silah ihracatı kayıtları incelendi. Bu veriler ışığında Berlin'in, Avrupa Birliği'nin (AB) silah ihracatı konusundaki sekiz kriterine bağlı kalıp kalmadığının kontrol edildiği raporda "Almanya, savaş ve krizden etkilenen ülkelere, gerginlik bölgelerine ve insan hakları ihlallerinin yapıldığı ülkelere savaş silahı ve askeri teçhizat ihraç ediyor" denildi.

AB kriterleri, "alıcı ülke tarafından insan haklarına ve uluslararası insani hukuğa saygı gösterilmesi" ve "bölgede barış, güvenlik ve istikrarın devamı" gibi şartları içeriyor.

PRIF'in yayımladığı raporda, Almanya'nın "bu kriterleri defaatle ihlal ettiği" belirtilirken "Alman silahlarıyla yapılan savaşlar ve ciddi insan hakları ihlalleri olduğu" ifade edildi.