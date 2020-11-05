Almanya’ya silah satışı eleştirisi

Yapılan bir araştırma, bu silahların çocuk askerlerin olduğu ülkelere de gidebildiğini ortaya koyuyor.Sonuçları perşembe günü açıklanan bir araştırmaya göre, çocukların asker olarak görevlendirildiği pek çok ülkede Alman silahları da kullanılıyor. Gıda güvenliği, eğitim ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren Brot für die Welt (Dünya için Ekmek) ile çocuklara yardım örgütü Terre des Hommes‘un (İnsanların Dünyası) ortak araştırması, Almanya hükümetinin 2014 yılından bu yana , Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, çocuk haklarını ağır bir biçimde ihlal etmekle suçlanan ülkere üç milyar euro değerinde silah ihracatına onay verdiğini ortaya koyuyor.

Terre des Hommes örgütünün çocuk hakları uzmanı Ralf Willinger, "Çocuk haklarını en ağır biçimde ihlal ettikleri belgelenen ülkelere silah ihraç etmek, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ve Avrupa Birliği'nin bu konudaki ortak duruş noktasına aykırıdır" dedi. Araştırmada, çocuk haklarını ihlal etmelerine rağmen Alman silahlarının ihrac edildiği ülkeler Afganistan, Hindistan, Irak, İsrail, Kolombiya, Nijerya, Pakistan, Filipinler ve Tayland olarak sıralanıyor.