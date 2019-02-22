BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Aralık 2016'da bir Noel pazarına terör saldırısı düzenleyen Anis Amri'nin, arkadaşı Bilel Ben Ammar'ın saldırıyla bağlantısını örtbas etmek amacıyla sınır dışı edildiği öne sürüldü.

Focus Dergisi, güvenlik makamlarına dayandırdığı haberde, Fas istihbarat servisi için çalıştığı iddia edilen Ammar'ın terör saldırısından önce Amri ile buluştuğu belirtildi.

Saldırının yapıldığı Breitscheid Meydanı'ndaki yüksek bir binaya yerleştirilen kamera görüntülerinde Anis Amri'nin olay yerinden kaçışının görüldüğünün anlatıldığı haberde, "Şimdiye kadar gizli tutulan görüntüde Ammar'a benzeyen bir kişi, Amri'nin kaçmasını sağlamak için bir başka kişinin kafasına odunla vurduğunu gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Haberde, saldırıya uğrayan kişinin 2016'dan bu yana komada olduğu da vurgulandı.

Bilel Ben Ammar'ın saldırıdan 2 saat sonra olay yerinden fotoğraflar çektiği ve bunları şimdiye kadar bilinmeyen bir telefon numarasına gönderdiği ifade edilen haberde, saldırıdan 9 gün sonra ise Ammar'ın sınır dışı edilmesi için karar alındığı kaydedildi.