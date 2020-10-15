Almanya'ya yeni korona önlemleri geliyor

Ülkenin yeniden tamamen kapatılması istenmiyor, ancak maske zorunluluğu ve sosyal mesafe kısıtlamaları genişletilecek.Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 16 eyaletin başbakanlarının dün yaklaşık dokuz saat süren kriz toplantısında korona önlemlerinin sertleştirilmesi kararlaştırıldı. Buna göre korona vakalarının yoğunlaştığı yerlerde gösterge değerlere göre aşamalı olarak maske zorunluluğu genişletilecek, etkinlik ve kutlamalarda da katılımcı sayısı daha katı bir şekilde sınırlandırılacak.

İlk aşamada bir hafta içinde 100 bin kişide 35'ten fazla vaka tespit edilmesi durumunda önlemler sertleştirilecek. Vaka sayısı 100 bin kişide 50'nin üzerine çıkması durumunda da maske zorunluluğu ve sosyal mesafe kısıtlamaları bir kez daha genişletilecek. Almanya genelinde maske zorunluluğu şu anda sadece alışverişte ve toplu taşımada geçerli. Riskli bazı bölgelerde ise belirli açık alanlarda ve kamusal binalarda da maske zorunluluğu uygulanıyor.

Aşamalı önlemler geliyor

İlk aşamada vakaların yoğunlaştığı bölgelerde düzenlenecek kutlamalar için katılımcı sayısı 35'ten 25'e düşürüldü. Özel kutlamaların katılımcı sayısı da 15'le sınırlandırıldı. Vaka sayısının bir hafta içinde 100 bin kişide 50'nin üzerinde çıkması durumunda ise hem özel kutlamalarda hem de kamusal alanda yapılacak kutlamaların katılımcı sayısı 10'a düşürülecek. Diğer büyük etkinliklerin katılımcı sayısı ise 100'le sınırlandırılacak.