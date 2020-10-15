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Almanya'ya yeni korona önlemleri geliyor

15.10.2020 09:24 | Son Güncelleme

Almanya'da koronavirüs vakalarının artması üzerine yeni önlemler getirilmesi kararlaştırıldı.

Almanya'ya yeni korona önlemleri geliyor

Ülkenin yeniden tamamen kapatılması istenmiyor, ancak maske zorunluluğu ve sosyal mesafe kısıtlamaları genişletilecek.Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 16 eyaletin başbakanlarının dün yaklaşık dokuz saat süren kriz toplantısında korona önlemlerinin sertleştirilmesi kararlaştırıldı. Buna göre korona vakalarının yoğunlaştığı yerlerde gösterge değerlere göre aşamalı olarak maske zorunluluğu genişletilecek, etkinlik ve kutlamalarda da katılımcı sayısı daha katı bir şekilde sınırlandırılacak.

İlk aşamada bir hafta içinde 100 bin kişide 35'ten fazla vaka tespit edilmesi durumunda önlemler sertleştirilecek. Vaka sayısı 100 bin kişide 50'nin üzerine çıkması durumunda da maske zorunluluğu ve sosyal mesafe kısıtlamaları bir kez daha genişletilecek. Almanya genelinde maske zorunluluğu şu anda sadece alışverişte ve toplu taşımada geçerli. Riskli bazı bölgelerde ise belirli açık alanlarda ve kamusal binalarda da maske zorunluluğu uygulanıyor.

Aşamalı önlemler geliyor

İlk aşamada vakaların yoğunlaştığı bölgelerde düzenlenecek kutlamalar için katılımcı sayısı 35'ten 25'e düşürüldü. Özel kutlamaların katılımcı sayısı da 15'le sınırlandırıldı. Vaka sayısının bir hafta içinde 100 bin kişide 50'nin üzerinde çıkması durumunda ise hem özel kutlamalarda hem de kamusal alanda yapılacak kutlamaların katılımcı sayısı 10'a düşürülecek. Diğer büyük etkinliklerin katılımcı sayısı ise 100'le sınırlandırılacak.

Kentler ya da ilçe yönetimleri, vaka sayılarının artması durumunda restoran ve barların belirli saatlerde yasaklanması kararı alabilecek. Vakaların bir hafta içinde 100 bin kişi de 50'yi aşması durumunda da saat 23.00'ten itibaren alkol satışı yasaklanacak. Bu önlem, vakaların arttığı Berlin ve Frankfurt'ta halihazırda uygulanıyor.

Ülkede tartışmalara neden olan otellerde konaklama yasağı konusunda ise ortak bir karar alınamadı. Bu konunun Kasım ayında tekrar ele alınması kararlaştırıldı. Ancak Merkel ve eyalet başbakanları, halka riskli bölgelere seyahat etmemeleri çağrısında bulundu. Almanya içi seyehatlerde farklı kriterlere göre konaklama yasağı uygulanması eleştirilere neden oluyor ve bu konudaki kuralların standartlaştırılması talep ediliyordu.

"Yüzyılın zorluğu ile karşı karşıyayız"

Merkel, toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ise "Yüzyılın zorluğuyla karşı karşıyayız. Şu anda yaptığımız ve yapmadıklarımız, salgının nasıl ilerleyeceğinde belirleyici olacak" diye konuştu. Merkel, virüsün katlanarak yayılmasını engellemek gerektiğini vurgularken Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder de "İkinci bir kapanmaya, kabul etmek istemediğimizden daha yakınız" dedi.

Toplantıdan çıkar kararlar Yeşiller partisini memnun etmedi. Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere konuşan Yeşiller Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt, önlemlerin yeterli olmadığını belirterek "Ortak ve ileriye dönük tutarlı bir tutum sergilenmedi" diye konuştu. Konaklama yasakları ile ilgili tartışmanın üstünün örtüldüğü eleştirisini getiren Göring-Eckardt, kararın Kasım ayına ertelenmesinin bundan etkilenen kişiler için "kötü bir şaka" olduğunu söyledi.

dpa, AFP/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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