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Almanya'ya yeni Omicron önlemleri geliyor

21.12.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü, Omicron dalgasının başladığı uyarısı yaptı.

Entitüsü, hükümete derhal "azami temas kısıtlaması" getirilmesi tavsiyesinde bulundu. Ancak Bavyera eyaletinden eleştirel sesler yükseliyor.Almanya'da salgın verilerini izleyen ve hükümete danışmanlık yapan Robert Koch Enstitüsü (RKI), Omicron kaynaklı koronavirüs vakalarına karşı sert önlemler alınmasını istedi. Twitter hesabından hükümete derhal "azami ölçüde sosyal temas kısıtlaması" getirmesi ve "enfeksiyon önleyici tedbirler" alması tavsiyesinde bulunan RKI, hatırlatma dozu aşılarının da azami ölçüde hızlandırılmasını istedi. Seyahatlerin de sadece zorunlu durumlarda yapılmasına işaret eden RKI, önlemlerin anlaşılması için iletişimin de yoğunlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Enstitü, Omicron varyantının Ocak 2022'nin başlarında Almanya'da vakaların çoğunluğunu oluşturacağını ve her gün on binlerce vakanın kayıtlara geçeceğini tahmin ediyor.

Alınması planlanan önlemler

RKI, tavsiye ettiği önlemlerin Ocak ortasına kadar uygulanmasını istiyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bugün yeni korona önlemlerini eyalet başbakanlarıyla görüşeceği toplantıdan da bu tavsiyeler doğrultusunda kararlar çıkması bekleniyor. Haber portalı Spiegel'in ulaştığı karar tasarısına göre, Almanya'da 28 Aralık'tan itibaren gece kulüpleri ve diskotekler gibi mekanların kapatılması planlanıyor. Aynı tarihten itibaren iç ve dış mekanlardaki özel buluşmalarda da en fazla aşılı ve iyileşmiş 10 kişinin bir araya gelmesine izin verilmesi gündemde. Bu buluşmalarda 14 yaşından küçük çocuklar ise sınırlamadan muaf tutulacak.

Spiegel'in haberinde tasarıdaki kararların toplantı sırasında değişebileceğine dikkat çekildi.

Bavyera Başbakanı'ndan hükümete eleştiri

Öte yandan federal yönetimden ve eyaletlerden daha sert önlemler alınması yönünde sesler yükseliyor. Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, RKI'nin tavsiye ettiği önlemlerin yaşanacak olası zorlukların sadece bir kısmını kapsadığını savunarak federal hükümete aşı zorunluluğu getirmesi çağrısında bulundu. Hükümetin hatırlatma dozları için yeterli aşı olup olmadığı konusuna da açıklık getirmesi gerektiğini ifade eden Söder, ayrıca hükümetin Omicron'un ne kadar tehlikeli olduğuna ilişkin net bir açıklama yapmasını istedi.

Federal hükümet ve RKI'yle iletişim sorunları yaşandığını ve bunun kendisini fazlasıyla rahatsız ettiğini de belirten Söder, "Eğer Bakanlık ve önemli bir kurum birbiri ile çelişiyorsa bu akıllarda daha çok soru işaretleri bırakır" dedi. RKI, azami sosyal temas kısıtlaması tavsiyesinde bulunurken Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ise Noel tatilinde kapanma kararı alınmasının ihtimal dışı olmadığını söylemişti. Söder'in eleştirileri bu farklı iki açıklamayı hedef alıyor.

dpa/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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