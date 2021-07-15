Almanya'yı da Sel Vurdu En Az 11 Kişi Öldü

Almanya’da günlerdir devam eden şiddetli yağmur yüzünden ülkenin güneyindeki bazı kent ve kasabalar sular altında kaldı. Federal ordu, itfaiye ekipleri ve gönüllü vatandaşlar, sel felaketine karşı seferber olurken, sele kapılan veya evleri sular altında kalan en az 11 kişi hayatını kaybetti. Yağışların oluşturduğu baskı ve toprak kayması nedeniyle bazı evlerin çökmesi sonrasındaysa evlerde bulunduğu tahmin edilen onlarca kişiden haber alınamıyor. Kaybolanları arama-kurtarma çalışmalarının gece boyunca devam ettikten sonra bugün de süreceği bildirildi.

Leverkusen’de bulunan bir hastane sular altında kalan elektrik sisteminde yaşanan kısa devre sonrasında tedbir amaçlı tahliye edildi, 468 hasta başka hastanelere götürüldü. Bölgede yüzbinlerce kişinin evlerinde mahsur kaldıkları, cep telefonu hatlarının çalışmadığı ve bir çok yerde yerleşim merkezlerine ulaşım ve irtibatın kesildiği açıklandı.

Bir itfaye sözcüsü, geçen Salı günü başlayan ve aralıksız olarak özellikle Rheinland-Pfalz ve Kuzeyren Vestfalya eyaletlerinde süren şiddetli yağışları "Yüzyılın felaketi" olarak tanımladı ve etkilenen eyaletlerde doğal afet durumu ilan edildiğini duyurdu.

Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ahrweiler'de sel sularına evlerinde yakalanan dört kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi. Altena kentinde suya düşen bir kişiyi kurtarmaya çalışan bir itfaiyeci, sulara kapılarak yaşamını yitirdi. Aynı bölgede bir başka itfaiyecinin de kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Solingen kentinde de 82 yaşındaki bir erkek sel sularının yıktığı evinin kilerinde sular altında kalarak yaşamını yitirdi. Aynı kentte başka bir kişi de sel sularına kapılarak öldü. Almanya’nın en büyük kentlerinden Köln’de etkili olan yağışlar nedeniyle çok sayıda evin kileri sular altında kalırken, 72 yaşındaki bir kadın ve 54 yaşındaki bir erkek evlerinin kilerlerinde cansız olarak bulundu.

Özellikle küçük yerleşim merkezlerini geniş ölçüde tahrip eden yağış ve taşkınların yüz milyonlarca euroluk maddi hasara yol açtığı tahmin ediliyor. İtfaye yetkilisi, olayın maddi boyutunun tahliye edilen ve çöken evlerdeki suların çekilmesi sonrası netleşeceğini açıkladı. On binlerce eve elektrik verilemediği, tren seferlerinin durdurulduğu ve yolların su taşkınları yüzünden kapanması nedeniyle her iki eyaletin yanısıra yağıştan etkilenen Bavyera ve Saksonya eyaletlerinde çok sayıda iş yerinin kapalı kaldığı açıklandı.

Belçika’da da etkili olan kötü hava şartları Liege kentinde iki kişinin ölümüne neden oldu.

Alman Meteoroloji Dairesi'nden yağışların ve fırtınalı havanın hafta sonuna kadar devam edeceği açıklaması yapıldı. Buna göre sular altında kalan bölgeler bugün de özellikle akşam saatlerinde yoğun yağış alacak. Yağışlar sırasında metrekareye 30 ila 40 litre yağmur düşebileceği duyuruldu.

