Almanya’yı sarsan cinayete ömür boyu hapis

ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. İltica başvurusu reddedilen Ali B., döndüğü Erbil’de yakalanarak Almanya’ya gönderilmişti.Almanya'yı sarsan ve sığınmacılarla ilgili yoğun tartışmalara neden olan, 14 yaşındaki Susanna F.'in öldürülmesi davasında karar çıktı. Hessen eyaletinin başkenti Wiesbaden'daki eyalet mahkemesi, Kuzey Iraklı Ali B.'yi geçen yıl Mayıs ayında Susanna F'ye tecavüz edip öldürmekten mahkum ederek ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Cezayı en üst dereceden veren mahkeme, 15 yıl sonra erken tahliye olasılığının da önünü kapamış oldu. Mahkeme ayrıca cezanın dolmasının ardından tehlikeli mahkumlar için uygulanan ihtiyati alıkoyma kararı alınabilmesine de imkan tanıdı.

Cinayetin işlendiği dönem 21 yaşında olan Ali B. 2015 yılı sonbaharında Almanya'ya gelerek iltica başvurusunda bulunmuş, başvurusu 2016 yılı Aralık ayında reddedilmişti. Ret kararının ardından Wiesbaden'daki bir sığınmacı yurdunda kalan Ali B. savcılık iddianamesine göre birkaç ay önce tanıştığı ve 23 Mayıs 2018'de dolaşmaya çıktığı Susanna F.'ye tecavüz etmiş, ardından maktulün polisi aramakla tehdit etmesi üzerine, boğazını sıkarak öldürmüştü.