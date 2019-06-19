HABER

Almaz-Antey’in eski yöneticisi Aşurbeyli: “Rusya ve Türkiye ortaklaşa S-400 sistemlerini üretebilir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2019 10:02 | Son Güncelleme

Rusya’nın en büyük silah üreticilerinden Almaz-Antey’in eski yöneticisi İgor Aşurbeyli, Rusya ve Türkiye’nin ortaklaşa S-400 füze savunma sistemlerini üretebileceğini söyledi.Rusya’nın en gizli sanayi kuruluşu olan Almaz-Antey bilim ve araştırma şirketinin eski yöneticisi, Rus askeri-sanayinin ürettiği S-300 Favorit ve S-400 Triumph füze savunma sistemlerini üreten Azerbaycan asıllı İgor Aşurbeyli açıklamalarda bulundu.Rusya ve Türkiye’nin ortaklaşa S-400 sistemlerini üretebileceğini belirten Rus savunma şirketi Almaz-Antey’in eski yöneticisi İgor Aşurbeyli, “Elbette, bu mümkün.

Rusya’nın en büyük silah üreticilerinden Almaz-Antey’in eski yöneticisi İgor Aşurbeyli, Rusya ve Türkiye’nin ortaklaşa S-400 füze savunma sistemlerini üretebileceğini söyledi.
Rusya’nın en gizli sanayi kuruluşu olan Almaz-Antey bilim ve araştırma şirketinin eski yöneticisi, Rus askeri-sanayinin ürettiği S-300 Favorit ve S-400 Triumph füze savunma sistemlerini üreten Azerbaycan asıllı İgor Aşurbeyli açıklamalarda bulundu.
Rusya ve Türkiye’nin ortaklaşa S-400 sistemlerini üretebileceğini belirten Rus savunma şirketi Almaz-Antey’in eski yöneticisi İgor Aşurbeyli, “Elbette, bu mümkün. Bu, silah ticaretinde uluslararası bir deneyim. Alıcı ülke her zaman üretimin bir kısmının kendi ülkesinde olmasını istiyor. Her şeyden önce alıcı ülke endüstrisini yükseltmek istiyor, yeni teknolojide öğrenmek ve gelecekte bu sistemleri özgürce üretmek istiyor. Buna en uygun örnek ülke Çin’dir. 20 yıldan fazladır, Rusya’dan S-300’leri satın alıyorlardı. Bundan sonra hiçbir şey bir şey almayacaklarını ve kendilerinin üreteceklerini söylüyorlardı. Ancak nedense kendileri üretemediler ve şimdi Rusya’dan S-400 füze savunma sistemlerini alıyorlar” diye konuştu
ABD’nin Türkiye’deki S-400’ler üzerindeki baskısına değinen Aşurbeyli, “ABD’nin Türkiye’deki S-400’ler üzerindeki baskısına gelince, bugün dünyada S-400 füze savunma sistemlerinin bazı teknik göstergelerine bakıldığında eşi benzeri olmadığını söyleyebilirim. Bence bu sebeplerden biri. Diğer bir sebep de, ABD’nin silah piyasasının sadece kendisinin kontrolü altında olmasını istemesidir. Ancak bu dürüst bir rekabet değil. Çünkü dürüst bir rekabet, kendi ürününün kalitesini ispatlamak için yapılan rekabettir. Alıcı ülkeye kendi ürettiğiniz silahları alması için baskı göstermek doğru değil” ifadelerini kullandı.

PARTNERÜnlülerin bu halini gören şoke oluyor!Ünlülerin bu halini gören şoke oluyor!
Orgeneral Güler, Ruandalı mevkidaşını kabul ettiOrgeneral Güler, Ruandalı mevkidaşını kabul etti
Soylu: Çalışmalar yarın sabah itibariyle devam edecekSoylu: Çalışmalar yarın sabah itibariyle devam edecek

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

Az önce duyuruldu! 02.48'de başladı

Az önce duyuruldu! 02.48'de başladı

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Alişan'a eşinden büyük sürpiz! Görünce şok yaşadı

Alişan'a eşinden büyük sürpiz! Görünce şok yaşadı

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Flaş gelişme! Ankara'da o ihaleler incelenecek

Flaş gelişme! Ankara'da o ihaleler incelenecek

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
Soylu: Çalışmalar yarın sabah itibariyle kaldığı yerden devam edecek

Soylu: Çalışmalar yarın sabah itibariyle devam edecek

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı! Yavaş'tan ilk açıklama

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

İmamoğlu: Yahu sarılsana bana, ben de sana sarılayım

'Yahu sarılsana bana, ben de sana sarılayım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mursi açıklaması: Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok

Erdoğan'dan Mursi açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacak

Erdoğan da katılıyor! Twitter'dan duyurdu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.