MAGAZİN

Almeda Abazi estetikle değişimini hatırlatanlara patladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.05.2018 10:11 | Son Güncelleme

Oyuncu Tolgahan Sayışman'la evlenerek Türkiye'ye yerleşen Almeda Abazi, kendisi hakkında yapılan 'estetikli güzel' yorumlarına ilginç bir yanıt verdi

Eski ve yeni görüntüsü üzerine çok sayıda haber yapılan Almeda Abazi, sosyal medya hesabından kendisine bu tarz bir göndermede bulunan takipçisine patladı.

Hakkında çıkan bu tarz haberlerden ve takipçilerinin yorumlarından sıkıldığını belli eden Abazi, kendisine yöneltilen ‘Estetik güzeli olmak nasıl bir duygu’ şeklindeki yorum üzerinden benzer tüm yorumlara şu yanıtı verdi:

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“Muhteşem… Siz de deneyin belki bu kompleksinizden kurtulursunuz”

Almeda'nın büyük değişimi

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Akşam Life'da yer alan habere göre; memleketi Arnavutluk’ta bir yarışma programında sunuculuk yapan ünlü isim, yüzüne yaptırdığı müdahalelerle bambaşka bir kimliğe büründü.
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Eşinden bir ay boyunca uzakta olacak olan Abazi yüzüne ufak dokunuşlar yaptırdı.
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Ünlü ismin, yanaklarına dolgu yaptırdığı ve çenesini törpülettiği görüldü.
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Televizyon öncesi estetik operasyonu geçiren Abazi beğeni topladı.
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Daha önce de estetiksiz haliyle gündeme gelen genç oyuncu belli ki estetik sevgisinin önüne geçemiyor.
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almeda abazi tolgahan sayışman estetikli ünlüler

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