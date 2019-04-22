Almeda Abazi'nin estetik itirafı!

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın hamile eşi Almeda Abazi sosyal medyadan kendisine gelen 'Estetik' yorumlarına yanıt verdi.

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın doğuma gün sayan eşi Almeda Abazi sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen yoruma sinirlendi.

Abazi "Gözlerini nerede yaptırdın?" diye soran takipçisine şu yanıtı verdi: "İyice abarttınız. Burun ameliyatı dışında yüzümde bir şey yok. Bir sene önce üst dudağıma iki nokta dolgu yaptırdım. Zaten ona da pişman oldum"

