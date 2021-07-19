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Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman çifti kızları Alina'nın yüzünü gösterdi

19.07.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayında kızları Alina'yı kucaklarına alarak ikinci kez anne-babalık duygusunu yaşayan oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, bebeklerinin yüzünü gösterdi. Doğum sonrası hastane odasında ailece çekildikleri fotoğrafı yayınlayan Abazi, gönderisinde, "Alina'mız bugün 40 günlük oldu." ifadelerini kullandı.

Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman çifti kızları Alina'nın yüzünü gösterdi

Los Angeles'ta 2017 yılında evlenen Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucaklarına almıştı. Çift, 8 Haziran'da kızları Alina'nın dünyaya gelmesiyle birlikte büyük bir sevinç yaşamıştı.KIZLARININ YÜZÜNÜ GÖSTERDİLER

Abazi ile Sayışmaz, bebekleri 40 günlük olunca kızlarının yüzünü gösterdi. Almeda Abazi, doğum sonrası eşi, oğlu ve kızı ile birlikte hastane odasında çekilen fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.
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"SİZİ GÖNLÜMÜZÜN PRENSESİ ALİNA İLE TANIŞTIRALIM"

Abazi, gönderisinde, "Alina'mız bugün 40 günlük oldu. Anne ve baba sizi çok seviyor canlarımız..." ifadelerini kullandı. Tolgahan Sayışman da aynı kareleri sosyal medya hesabından, "Sizi gönlümüzün prensesi Alina ile tanıştıralım. Kendisi bugün 40 günlük oldu." notuyla paylaştı.

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Çiftin aile fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Tolgahan Sayışman
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