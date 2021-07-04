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Almeda Abazi: Tolgahan, 'Yazık sana' dedi

04.07.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay kızı Alina’yı dünyaya getiren ve ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Almeda Abazi, doğum sürecinde yaşadıklarını YouTube kanalında anlattı. Almeda Abazi, "Alina ile göz altlarım mosmor, yüzüm yamuk yumuk oldu, değiştim" dedi. Abazi, eşi Tolgahan Sayışman'ın üçüncü bebeği istediğini fakat doğuma girdikten sonra bu kararından vazgeçtiğini dile getirdi.

Almeda Abazi: Tolgahan, 'Yazık sana' dedi

2017'de Los Angeles'ta evlenen Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucaklarına almıştı. Çift, 8 Haziran'da kızları Alina'nın dünyaya gelmesi ile birlikte ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Samimi açıklamalarda bulunan Almeda Abazi, doğum sürecinde yaşadıklarını YouTube kanalında anlattı. 2019'da oğlu Efehan'ı dünyaya getiren Abazi, ikinci hamileliğinin ilkine göre çok daha zor geçtiğini ifade etti.

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"BAYAĞI ÇİRKİNLEŞTİM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Almeda Abazi, "Efe ile hamileliğim çok kolay geçti. Alina ile öyle kolay olmadı. Pandemi vardı, evden bile çıkamadım. Zaten Efe çok küçüktü. Çok fazla kusma hissiyatı yaşadım. Sürekli yatıyordum. Alina ile göz altlarım mosmor, yüzüm bir yamuk yumuk oldu, değiştim. Çirkinleştim bayağı" dedi.

"TOLGAHAN VAZGEÇTİ"

Ünlü isim, eşinin üçüncü bebeği istediğini fakat doğuma girdikten sonra bu kararından vazgeçtiğini de sözlerine ekledi. Abazi, "Tolga üçüncü çocuğu düşünüyordu ta ki Alina'nın doğumuna girene kadar... Doğumdan çıkar çıkmaz, 'Sana çok yazık. Kıyamam, bitti... Bir daha zorlamayacağım' dedi. Böylelikle üçüncü çocuk hikayesini kapatmış olduk" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Tolgahan Sayışman
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