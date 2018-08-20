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Almira bebek havadan müdahaleyle hayata tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 11:10 | Son Güncelleme

İzmir'de üzerine kaynar süt dökülen 2 yaşındaki Almira Tetik, 112 sağlık ekiplerinin yürüttüğü kurtarma operasyonu sonunda getirildiği hastanede sağlığına kavuştu - Anne Ramila Tetik: "Hava ambulansını gördüğümde çok sevindim, 'Kızıma erken müdahale yapılacak.' dedim. Kızımın hayatını hava ambulansı kurtardı" - İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur: "Hava ambulansımızla zamandan kazandık. Kara ambulansıyla 1 saati aşkın bir sürede hastaneye gelirken, bu mesafeyi hava ambulansıyla kısalttık. Tedaviye daha kısa sürede ulaşmasını sağladık"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de bir hafta önce üzerine kaynar süt dökülen ve vücudunda ileri derece yanıklar oluşan 2 yaşındaki Almira Tetik, 112 sağlık ekipleri ve hava ambulansının zamanla yarıştığı operasyon sonucu Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlığına kavuştu.

Tire ilçesinin Toparlar Mahallesi'nde yaşayan Ramila-Cavit Tetik çiftinin ikinci çocuğu olan 2 yaşındaki Almira Tetik, evlerinde süt tenceresinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Anne Ramila Tetik (36), olayın ardından ulaştığı "112 Acil Yardım" hattını arayıp, yardım istedi.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki mahalleye hareket eden ambulans ekibinin Tire Devlet Hastanesine ulaştırdığı bebeğin durumunun ağırlaşması üzerine hava ambulansından yardım istendi.

Tire'den İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine 20 dakikada ulaşan Almira bebeği taşıyan ambulans helikopter, hastaneye yakın konumdaki 44. Ağır Bakım Komutanlığına indi.

Yanık ünitesindeki tedaviyle hayati tehlikeyi atlatarak tedavisine başlanan Almira Tetik, bir haftalık süreç sonrası taburcu edilecek duruma geldi.

- "Allah hiçbir anneye böyle bir acı yaşatmasın"

Ramila Tetik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızını o halde görünce çok üzüldüğünü, aklına televizyon reklamlarında izlediği 112 Acil Yardım Hattı'nı aramanın geldiğini söyledi.

Kızını yaşatmak için tüm sağlık çalışanlarının seferber olduğunu belirten anne Tetik, "Allah hiçbir anneye böyle bir acı yaşatmasın, çok zor bir durum. Hava ambulansını gördüğümde çok sevindim, 'Kızıma erken müdahale yapılacak.' dedim. Kızımın hayatını hava ambulansı kurtardı. Doktorlarımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Tetik, kızını tekrar kucağına almanın çok güzel olduğunu kaydederek, "Doktorlarımız kızımın sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini söylüyor. İlk geldiğimiz gün hareket edemiyordu. Sonraki günlerde ise önce ağladı, sonra ise kaşınmaya başladı. Burada pansumanları yapılıyor, arkasından yıkıyorlar." diye konuştu.

- "Hava ambulansı hastaneye erken ulaşmasını sağladı"

Bebeğin hastaneye yetiştirilmesi için yürütülen operasyonu yöneten İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, küçük çocuğu ve annesini hastanede ziyaret etti.

Almira bebeğin yüzünün yeniden gülmesinin kendisini mutlu ettiğini anlatan Salnur, şunları kaydetti:

"Süt yanıkları su yanıklarına göre daha tehlikeli. Hava ambulansımızla zamandan kazandık. Kara ambulansıyla 1 saati aşkın bir sürede hastaneye gelirken, bu mesafeyi hava ambulansıyla kısalttık. Tedaviye daha kısa sürede ulaşmasını sağladık. Helikopter ambulansımızı İzmir'de 2013 yılından bu yana kullanıyoruz ve 5 yılımızı tamamlamak üzereyiz. Yaklaşık bin 500 hastayı taşımış bulunuyoruz."

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Hüseyin Evciler de Almira bebeğin kısa sürede hastaneye ulaştığı için tedavi sürecine yanıt verdiğini söyledi.

Evciler, "Sırtında ve kaba etleri olmak üzere vücudunun yüzde 15'inde yanıklar bulunuyor. Antibiyotik ve sıvı tedavimiz devam ediyor. Tedavi süreci 2 ya da 3 hafta daha devam edecek. Sağlık durumu daha iyiye gidiyor." diye konuştu.

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