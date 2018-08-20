Almira bebek havadan müdahaleyle hayata tutundu

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de bir hafta önce üzerine kaynar süt dökülen ve vücudunda ileri derece yanıklar oluşan 2 yaşındaki Almira Tetik, 112 sağlık ekipleri ve hava ambulansının zamanla yarıştığı operasyon sonucu Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlığına kavuştu. Tire ilçesinin Toparlar Mahallesi'nde yaşayan Ramila-Cavit Tetik çiftinin ikinci çocuğu olan 2 yaşındaki Almira Tetik, evlerinde süt tenceresinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Anne Ramila Tetik (36), olayın ardından ulaştığı "112 Acil Yardım" hattını arayıp, yardım istedi. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki mahalleye hareket eden ambulans ekibinin Tire Devlet Hastanesine ulaştırdığı bebeğin durumunun ağırlaşması üzerine hava ambulansından yardım istendi. Tire'den İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine 20 dakikada ulaşan Almira bebeği taşıyan ambulans helikopter, hastaneye yakın konumdaki 44. Ağır Bakım Komutanlığına indi.

Yanık ünitesindeki tedaviyle hayati tehlikeyi atlatarak tedavisine başlanan Almira Tetik, bir haftalık süreç sonrası taburcu edilecek duruma geldi. - "Allah hiçbir anneye böyle bir acı yaşatmasın" Ramila Tetik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızını o halde görünce çok üzüldüğünü, aklına televizyon reklamlarında izlediği 112 Acil Yardım Hattı'nı aramanın geldiğini söyledi. Kızını yaşatmak için tüm sağlık çalışanlarının seferber olduğunu belirten anne Tetik, "Allah hiçbir anneye böyle bir acı yaşatmasın, çok zor bir durum. Hava ambulansını gördüğümde çok sevindim, 'Kızıma erken müdahale yapılacak.' dedim. Kızımın hayatını hava ambulansı kurtardı. Doktorlarımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi. Tetik, kızını tekrar kucağına almanın çok güzel olduğunu kaydederek, "Doktorlarımız kızımın sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini söylüyor. İlk geldiğimiz gün hareket edemiyordu. Sonraki günlerde ise önce ağladı, sonra ise kaşınmaya başladı. Burada pansumanları yapılıyor, arkasından yıkıyorlar." diye konuştu.