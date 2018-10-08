Almus Barajı Gölü'nde su seviyesi azaldı

Tokat'ın Almus ilçesindeki baraj gölünde su seviyesi azaldı.
İlçenin uzun süredir yeterli yağış almaması nedeniyle Almus Baraj Gölü'nde su seviyesi 804,5 metreden 781,4 metreye düştü.
Suyun yaklaşık 100 metre çekildiği baraj gölünde daha önce içerde bulunan kayalık da kara bölümünde kaldı.
Almus Balıkçılık ve Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Aydın Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede uzun süredir yağmur yağmadığını söyledi.
Baraj gölünde 1966 yılında su tutulmaya başlandığını belirten Arslan, "Suyun çekilmesi tamamen kuraklığa bağlı. Bu durum geçmişte de iki defa olmuştu. Ben su seviyesinin daha da aşağılara çekildiğini gördüm, 25-30 yıl önce. Su seviyesi azalmaya devam ederse yetkiler bir çözüm bulur diye düşünüyorum." dedi.
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