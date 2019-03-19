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Alnında ayyıldıza benzeyen işaretle doğan buzağı büyük ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 10:27 | Son Güncelleme

Artvin’in Ardanuç ilçesinde alnında ayyıldızı anımsatan şekil olan buzağı vatandaşların ilgi odağı haline geldi.Artvin’in Ardanuç ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan Gökçe Özkan (64) isimli çiftçiye ait, yeni doğan buzağının alnında Türk bayrağı simgesi olan ayyıldızı anımsatan şekille doğdu.

Artvin’in Ardanuç ilçesinde alnında ayyıldızı anımsatan şekil olan buzağı vatandaşların ilgi odağı haline geldi.
Artvin’in Ardanuç ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan Gökçe Özkan (64) isimli çiftçiye ait, yeni doğan buzağının alnında Türk bayrağı simgesi olan ayyıldızı anımsatan şekille doğdu. Gökçe Özkan, ‘Kınalı’ ismini verdikleri erkek buzağıyı görmek isteyenlerin ahırlarına geldiğini söyledi. Özkan, "Buzağı doğduğunda bizim çocuklar fark etti alnında ayyıldızı anımsatan şekil olduğunu. Sonra veteriner geldiğinde fotoğrafını çekti, bunun ardından merak edenler buzağıyı görmek için gelmeye başladılar. Danamız biraz medyatik, fakat benim sevgim başka, bütün yavrular çok sevilir" dedi.
Evin bireylerinden İrfan Özkan ise, "İneğimizin doğum yaptığı akşam ben de yanındaydım. İlk doğduğunda fark ettik ayyıldızı ama çok belirgin değildi. Gün geçtikçe tüyleri büyüdükçe daha belirgin hale geldi. Buzağının fotoğrafı internette paylaşılınca soranlar çoğaldı. Gelip görmek isteyenlerin sayısı arttı" dedi.

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