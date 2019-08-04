"Alo 181"den hayvanları için Yapı Kayıt Belgesi istedi

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Alo 181" çağrı merkezi, yılın ilk 6 ayında 320 bin 101 vatandaşın talep, beklenti ve şikayetlerini çözüme kavuşturdu. Merkezde çevre sorunlarına ilişkin şikayetlerin yanı sıra "hayvanlarının yaşadığı alana Yapı Kayıt Belgesi almak isteyen" ve "karga sesinden şikayetçi olan" vatandaşların gülümseten çağrılarına da yanıt verdi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, çevresel sorunlar, kentsel dönüşüm ve tapu kadastro uygulamalarına yönelik 2013'ten bu yana çözüm odaklı hizmet sunan Bakanlığın çağrı merkezi "Alo 181" hattıyla binlerce vatandaşın talep, beklenti ve şikayetleri çözüme kavuşturuldu. Bu kapsamda çağrı merkezi 2 milyon 450 bin 265 kez arandı. Yılın ilk 6 ayında 320 bin 101 kişinin ihbar, şikayet, bilgi istekleri, soru ve sorunları dinlenerek sonuçlandırıldı. Çağrı merkezine gelen aramaların yüzde 84'ü, 269 bin 795 arama ile bilgi edinmek için oldu. Yüzde 11 tapu randevu, yüzde 4 şikayet ve yüzde 1 ihbar bildirimi için çağrı merkezi arandı.

Çağrı sayılarında 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 25,22 artış yaşandı. - Vatandaşların gülümseten çağrıları Vatandaşlar, gerek bilgi edinmek gerekse şikayet ve ihbarlarını iletmek için aradıkları hatta, bazı zamanlar ilginç başvurularda bulundu. Bir vatandaş evin etrafında oluşan karga sesinden şikayetçi olup ekiplerden ölçüm cihazı ile gürültü tespiti yapılmasını istedi. Köpeğini ve güvercinlerini çok sevdiğini söyleyen bir vatandaş da "Onların yaşadıkları kulübeye ayrı ayrı Yapı Kayıt Belgesi almak istiyorum." dedi. Bir vatandaş ise "Devlet, Yapı Kayıt Belgesi için yaptığım binamın 2018 sonrası yapı olduğunu nasıl anlayacak?" sorusuna "Uydu görüntüleri ile tespit edilebilir" yanıtını alınca, "İşin o kısmını hiç düşünememiştik." cevabını verdi. Denizi çok sevdiğini söyleyen bir vatandaş ise "Denizde kıyıya 100 metre olan deniz tapusu almak istiyorum." dedi. - En fazla arama kentsel dönüşümde İletişim hattı geçen yıldan bu yana hız kazanan Kentsel Dönüşüm ve İmar Barışı konularında gelen soruları cevapladı. Buna göre, arayan vatandaş sayısı 136 bin 706 oldu.