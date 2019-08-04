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"Alo 181"den hayvanları için Yapı Kayıt Belgesi istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Alo 181" çağrı merkezi aracılığıyla yılın ilk yarısında 320 bin 101 vatandaşın talep, beklenti ve şikayetleri çözüme kavuşturuldu - Çağrı merkezi, çevre sorunlarına ilişkin şikayetlerin yanı sıra "hayvanlarının yaşadığı alana Yapı Kayıt Belgesi almak isteyen" ve "karga sesinden şikayetçi olan" vatandaşların gülümseten çağrılarına da yanıt verdi

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Alo 181" çağrı merkezi, yılın ilk 6 ayında 320 bin 101 vatandaşın talep, beklenti ve şikayetlerini çözüme kavuşturdu.

Merkezde çevre sorunlarına ilişkin şikayetlerin yanı sıra "hayvanlarının yaşadığı alana Yapı Kayıt Belgesi almak isteyen" ve "karga sesinden şikayetçi olan" vatandaşların gülümseten çağrılarına da yanıt verdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, çevresel sorunlar, kentsel dönüşüm ve tapu kadastro uygulamalarına yönelik 2013'ten bu yana çözüm odaklı hizmet sunan Bakanlığın çağrı merkezi "Alo 181" hattıyla binlerce vatandaşın talep, beklenti ve şikayetleri çözüme kavuşturuldu.

Bu kapsamda çağrı merkezi 2 milyon 450 bin 265 kez arandı. Yılın ilk 6 ayında 320 bin 101 kişinin ihbar, şikayet, bilgi istekleri, soru ve sorunları dinlenerek sonuçlandırıldı.

Çağrı merkezine gelen aramaların yüzde 84'ü, 269 bin 795 arama ile bilgi edinmek için oldu. Yüzde 11 tapu randevu, yüzde 4 şikayet ve yüzde 1 ihbar bildirimi için çağrı merkezi arandı.

Çağrı sayılarında 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 25,22 artış yaşandı.

- Vatandaşların gülümseten çağrıları

Vatandaşlar, gerek bilgi edinmek gerekse şikayet ve ihbarlarını iletmek için aradıkları hatta, bazı zamanlar ilginç başvurularda bulundu.

Bir vatandaş evin etrafında oluşan karga sesinden şikayetçi olup ekiplerden ölçüm cihazı ile gürültü tespiti yapılmasını istedi.

Köpeğini ve güvercinlerini çok sevdiğini söyleyen bir vatandaş da "Onların yaşadıkları kulübeye ayrı ayrı Yapı Kayıt Belgesi almak istiyorum." dedi.

Bir vatandaş ise "Devlet, Yapı Kayıt Belgesi için yaptığım binamın 2018 sonrası yapı olduğunu nasıl anlayacak?" sorusuna "Uydu görüntüleri ile tespit edilebilir" yanıtını alınca, "İşin o kısmını hiç düşünememiştik." cevabını verdi.

Denizi çok sevdiğini söyleyen bir vatandaş ise "Denizde kıyıya 100 metre olan deniz tapusu almak istiyorum." dedi.

- En fazla arama kentsel dönüşümde

İletişim hattı geçen yıldan bu yana hız kazanan Kentsel Dönüşüm ve İmar Barışı konularında gelen soruları cevapladı. Buna göre, arayan vatandaş sayısı 136 bin 706 oldu.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa, en fazla arama yapılan iller oldu.

- Vatandaş destekleri sordu

Vatandaşlar, kentsel dönüşüm hakkında en çok devlet yardımlarına ilişkin bilgi edinirken kredi-faiz destekleri, illere göre değişim gösteren 18 aya kadar verilen kira yardımları, riskli yapı tespit süreci, riskli alan uygulamaları, sıklıkla sorulan soruların başında geldi.

Ruhsat ve imara aykırı yapıları kapsayan İmar Barışı ve Yapı kayıt Belgesi hakkında ise vatandaşlar, başvuru şartlarını, ödeme bilgileri ve sonrasında gerçekleşecek tapu işlemleriyle ilgili konularda soru sordu.

- Tapu için 91 bin çağrı

Vatandaşların Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine gitmeden "Alo 181" çağrı merkezini arayarak işlemlerini gerçekleştirdikleri merkezde, çağrı operatörleri, bu yılın ilk yarısında toplam 91 bin 68 çağrı karşıladı.

Bu aramaların 31 bin 121'i, internet üzerinden gerçekleştirilen online tapu randevu işlemleri oldu.

- "Sıfır Atık" merak edildi

Çevre yönetimi konularında da vatandaşların kesintisiz arayabildikleri iletişim merkezi, 6 ayda 56 bin 814 çağrıya cevap verdi.

Gelen çağrıların 12 bin 341'i şikayet içerikli iken 3 bin 844'ü ihbar kayıtlarından oluştu.

Vatandaşların şikayet içerikli kayıtlarının çoğunluğunu gürültü, hava, su, deniz kirliliği, atıkların bertarafı gibi konular oluştururken sıfır atık, geri dönüşüm uygulamaları ve plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar da sık sorulan soruların başında geldi.

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alo 181 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gülümseten çağrılar

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