"ALO 191" 200 bin çağrıya yanıt verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı'nın, yılın beş ayında 200 bin çağrıya yanıt verdiğini bildirdi.

Koca, "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuşturucunun toplumun bugününü ve geleceğini tehdit eden bedensel, ruhsal ve sosyal boyutu olan önemli bir halk sağlığı sorunu niteliği taşıdığını belirtti.

Tüm dünyanın ortak sorunu olan uyuşturucuyla mücadelede, devlet, toplum ve kurumlar arası iş birliğinin önemine işaret eden Koca, "Devlet olarak, 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında mücadelemizi yürütüyoruz. Bu çerçevede, gerek arz gerekse taleple mücadele alanında son derece önemli adımlar atılıyor." dedi.

Madde bağımlılığıyla sadece polisiye tedbirlerle mücadele edilemeyeceğine dikkati çeken Koca, bağımlılığın derin bir toplumsal sorun olduğunun altını çizdi.

Koca, uyuşturucunun adli ve ahlaki bir sorun olarak algılanması ve ele alınmasının, madde kullanıcılarının toplumdan dışlanmasına yol açtığını, bu yaklaşımın da cezalandırmayı ön plana çıkararak tedaviye engel oluşturduğunu vurguladı.