ALO 191'den 3 yılda 177 bin kişi yararlandı

YEŞİM SERT KARAASLAN - DUYGU YENER - Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı ALO 191'den, 2015'ten bugüne kadar 177 bin 234 kişi yararlandı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından aldığı bilgiye göre, uyuşturucuyla ilgili danışma ve destek hizmetlerinin verildiği, kişiye uygun gerekli yönlendirmelerin yapıldığı, uyuşturucu kullanan kişiler ve ailelerinin doğru bilgilenmelerini sağlamak ve sunulan hizmetlere erişimleri kolaylaştırmak amacıyla 2015'te kurulan ALO 191, birçok bağımlıya ve ailesine hizmet veriyor.

Bu kapsamda 2015'ten bugüne kadar ALO 191 hattına başvuran 177 bin 234 kişi danışmanlık hizmeti aldı. Aileler, bağımlılarla yaşadıkları sorunları aktarırken, özellikle nasıl iletişim kurmaları gerektiğini bilmediklerini, tedavi ve tedavi süreçleri hakkında yetersiz bilgi sahibi olduklarını ve tedaviye ikna konusunda zorlandıklarını ileterek, destek talep etti.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde bu alanda eğitim alan 100 uzman personel tarafından ailelerin sorularına cevap veriliyor.

- Hattı herkes arayabiliyor