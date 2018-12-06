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ALO 191'den 3 yılda 177 bin kişi yararlandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.12.2018 11:06 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı ALO 191'den, 2015'ten bugüne kadar 177 bin 234 kişi hizmet aldı - Bağımlılık risk değerlendirmesi sonucunda düşük riskli olduğu tespit edilen kişiler aile hekimlerine, psikiyatri polikliniklerine, öğrencilerse rehberlik servislerine yönlendiriliyor - Yüksek riskli olduğu belirlenenler ise madde kullanımına ilişkin bilgi verilerek, tedavi için ilgili psikiyatri polikliniklerine ve AMATEM'e gönderiliyor

YEŞİM SERT KARAASLAN - DUYGU YENER - Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı ALO 191'den, 2015'ten bugüne kadar 177 bin 234 kişi yararlandı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından aldığı bilgiye göre, uyuşturucuyla ilgili danışma ve destek hizmetlerinin verildiği, kişiye uygun gerekli yönlendirmelerin yapıldığı, uyuşturucu kullanan kişiler ve ailelerinin doğru bilgilenmelerini sağlamak ve sunulan hizmetlere erişimleri kolaylaştırmak amacıyla 2015'te kurulan ALO 191, birçok bağımlıya ve ailesine hizmet veriyor.

Bu kapsamda 2015'ten bugüne kadar ALO 191 hattına başvuran 177 bin 234 kişi danışmanlık hizmeti aldı. Aileler, bağımlılarla yaşadıkları sorunları aktarırken, özellikle nasıl iletişim kurmaları gerektiğini bilmediklerini, tedavi ve tedavi süreçleri hakkında yetersiz bilgi sahibi olduklarını ve tedaviye ikna konusunda zorlandıklarını ileterek, destek talep etti.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde bu alanda eğitim alan 100 uzman personel tarafından ailelerin sorularına cevap veriliyor.

- Hattı herkes arayabiliyor

Madde ve bağımlılık konusunda bilgi almak isteyenler, risk altındakiler, madde kullananlar, madde kullanımını bırakanlar, maddeyi bırakıp fiziksel ve ruhsal yoksunluk yaşayanlar, madde kullanan yakınlarıyla nasıl iletişim kuracaklarını öğrenmek isteyenler, aileler, bilgi almak ve bağımlılıktan kurtulmak isteyenler 7 gün 24 saat bu hattı arayabiliyor.

ALO 191 hattı aracılığıyla yapılan görüşmelerde bilgi güvenliği ön planda tutuluyor, randevu isteyenler dışında kimseden kişisel bilgi talep edilmiyor. Ayrıca hiçbir bilgi üçüncü kişi ve kurumlarla kesinlikle paylaşılmıyor.

- Bağımlılık risk değerlendirmesi yapılıyor

Danışma hattı aracılığıyla önleme, tedavi ve rehabilitasyon mekanizmaları desteklenerek, düşük ve yüksek riskli kişiler belirleniyor. Düşük riskli kişiler, aile hekimlerine, psikiyatri polikliniklerine, öğrenciler ise rehberlik servislerine yönlendiriliyor.

Yüksek riskli olduğu belirlenenler ise madde kullanımına ilişkin bilgi verilerek, tedavi için ilgili psikiyatri polikliniklerine, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne (AMATEM) gönderiliyor.

Ayrıca ALO 191 hattına başvuran ailelerle de görüşülüyor, psikiyatri polikliniklerine yönlendirilen aile bireylerine psikososyal destek de veriliyor.

- "ALO 191 diğer kurumlarla iş birliği içinde"

Öte yandan madde kullanımında oluşabilecek şiddet, gasp ve istismar gibi vakalarda yürütülebilecek yasal süreçler konusunda da bilgilendirme yapılıyor. Danışanlar, gerektiğinde sulh hukuk mahkemelerine dilekçeyle başvuru yapabilecekleri konusunda yönlendiriliyor.

Madde bağımlıları, sosyal hayatlarında desteğe ihtiyaç duyduklarında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlükleri, belediyeler ve İş-Kur'dan da yardım alabiliyor.

ALO 191 hattından destek alan kişilerin tedavi süreçleri, düzenli takip ediliyor. Bu kapsamda, hizmet verilen bağımlılar ve yakınlarına belirli periyodlarla geri dönüş aramaları yapılıyor. Danışma Hattı tarafından, kişinin sisteme dahil olmasıyla yılda en az 6 defa arama yapılarak, kişinin sağlık durumu hakkında bilgi alınıyor ve motivasyonlarının artırılması sağlanıyor.

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