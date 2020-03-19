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Alo demelik telefon: Nokia 1.3 tanıtıldı! İşte Nokia 1.3'ün özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.03.2020 21:31 | Son Güncelleme

HMD Global ve Nokia, Nokia 8.3 5G ve Nokia 5.3'ün tanıtıldığı etkinlikte giriş seviye için de hoş bir sürpriz yaptı. Nokia, etkinlikte Nokia 1.3'ün de tanıtımını yaptı.

Alo demelik telefon: Nokia 1.3 tanıtıldı! İşte Nokia 1.3'ün özellikleri ve fiyatı

Nokia Youtube etkinliğinde üst ve orta seviye akıllı telefonlarını tanıttıktan sonra giriş seviye yeni akıllı telefonunu tanıtmaya geçti ve Nokia 1.3'ü görücüye çıkardı.

NOKİA 1.3 ÖZELLİKLERİ

Nokiaa 1.3'ün özellikleri arasında Snapdragon 250 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye ise sadece 1GB RAM ve 16GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. '' 1GB RAM mi? N'aptın Nokia bey?'' dediğinizi duyar gibiyim. Fakat Nokia 1.3 Android Go projesine dahil. Bu yüzden sahip olduğu RAM'i kullanma düzeyi oldukça düşük. Bu teknik bilgiden sonra Nokia 1.3'ün ekranından bahsetmekte yarar var. Nokia 1.3'ün ekranı 5,71 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüğünde.

Nokia 1.3-1

Giriş seviyesi bir akıllı telefon olmasına rağmen Nokia 1.3'ün çerçeveleri inceltilmiş. Ekranda yer alan 5 MP'lik ön kamera da damla çentik ile koruma altına alınmış. Nokia 1.3'ün arka tarafında ise 8 MP çözünürlüğünde tek bir kamera yer almakta.

NOKİA 1.3 FİYATI

3000 mAh değerindeki bataryasıyla öne çıkan Nokia 1.3, 95 Euro'dan satışa sunulacak. Nokia tarafından telefonun çıkış tarihi için Nisan ayı belirlendi.

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