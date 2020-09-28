Alo derim diyenlere: OPPO A33 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Oppo A33 son haftaların dile getirilen modellerinden biriydi. Hatta telefon Tayland'ın sertifikasyon kuruluşunda bile görülmüştü. Bu da yakın bir zamanda Oppo'nun Oppo A33'ü resmi olarak tanıtacağının en büyük işaretiydi. Derken, Çinli firma Endonezya'daki lansmanında Oppo A33'ü tanıttı.

OPPO A33 ÖZELLİKLERİ

Oppo A33 özellikleri arasında 6,5 inçlik HD+ TFT LCD ekran yer alıyor. TFT ekran artık pek karşılaştığımız bir ekran türü olmasa da Oppo 90 Hz yenileme hızına sahip bir ekran yerleştirerek dezavantajı avantaja çevirmeyi başarmış gibi görünüyor. Ekran Huawei P40 serisinde olduğu gibi sol üst köşesinde 8 MP selfie kamerasına yer veren bir çentik bulunduruyor. Android 10 ile gelen telefon gücünü ise Snapdragon 460 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye ise 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. MicroSD kart desteği bulunan A33, 18W hızlı şarj desteği sunan 5000 mAh değerinde bir pile de ev sahipliği yapıyor.

Oppo A33 kameraları ile ise yeterli bir performans ortaya koyabilir gibi görünüyor. Telefonun arka tarafında sırasıyla 13 MP ana kamera + 2 MP portre kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapan 3 kamera yer alıyor. A33'ün parmak izi okuyucusu ise yine giriş seviye bir telefon olmasından gerek arka tarafında, fiziksel olarak konumlanıyor.

OPPO A33 FİYATI

Oppo A33 fiyatı yaklaşık 153 dolar olarak belirlenmiş durumda. Oppo A33'ün ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.

