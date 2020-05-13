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Alo desin yeter diyenlere: Nokia 125 ve Nokia 150 görücüye çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.05.2020 16:11 | Son Güncelleme

Nokia, Nokia 125 ve Nokia 150'yi sahneye çıkardı. Nokia'nin HMD Global ortaklığında ürettiği alo demenin bir tık üstünde yer alan Nokia 125 ve Nokia 150 pil süreleriyle dikkat çekiyor.

Alo desin yeter diyenlere: Nokia 125 ve Nokia 150 görücüye çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

Nokia HMD Global ortaklığında yeni telefonlar üretiyor. Fakat ortaklığın tek meyvesi 'akıllı' telefonlar değil. Nokia'nın efsaneleşmiş klasik telefon modelleri de Nokia'nın ürün gamında yer almaya devam ediyor. Nokia bu ürün gamına çok kısa bir süre önce iki yeni telefon ekledi. O telefonlar Nokia 125 ve Nokia 150.

NOKİA 125 VE NOKİA 150 ÖZELLİKLERİ

Nokia 125 ile başlayalım. 2,4 inç büyüklüğünde 320 x 240 çözünürlüğe sahip bir ekran ile gelen Nokia 125'in kamerası ise yok. Onu öne çıkaran yanı ise FM radyo özelliği ve 1.20 mAh değerindeki bataryası. Nokia'nın yeni telefonu bu pil ile haftalarca pil ömrü sunabiliyor. Nokia 150 ise Nokia 125'den biraz daha iyi özelliklere sahip.

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Nokia 150 Nokia 125'e nazaran Bluetooth, MP3 çalar ve Flaş destekli VGA bir kamera ile destekleniyor. Telefonun depolama alanı ise 32 GB. Bu depolama alanı tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi microSD kart desteği ile yükseltilebiliyor. FM Radyo desteğine sahip olan Nokia 150, Nokia 125 gibi 1.020 mAh değerinde bir batarya ile geliyor.

Nokia 150 özellikleri

NOKİA 125 VE NOKİA 150 FİYATI

Nokia 125 ve Nokia 150'nin fiyatı 24 dolar olarak belirlendi. Alo demelik telefon arayanların tercihi olabilecek Nokia 125 ve Nokia 150'nin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

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