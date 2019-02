Alo Fetva Hattı'na Ankara'dan 120 bin çağrı

Ülke gündeminin vatandaşların merakını ve sorularını etkilediğine dikkati çeken Sönmezoğlu, "Maalesef son zamanlarda gerek faiz gerek diğer parasal işlem yapan firmalarla ilgili sorular gerçekten çoğalmıştır. Burada aslolan helal kazançtır. Faizin her türlüsü haramdır. Emek sarf edilmeden, herhangi bir gayrete girilmeden elde edilen kazançlar da tabii haramdır." ifadelerini kullandı.

Fetva hattının zaman zaman gereksiz yere meşgul edildiğini ve vatandaşların, kimsenin kul hakkına girmemesi için gayret göstermesi gerektiğini dile getiren Sönmezoğlu, "Fetva hattımızda geçen yıl vatandaşlardan gelen 120 bin çağrıya cevap verildi. Vatandaşlar din görevlilerine, ibadet başta olmak üzere gündeme dair birçok soru yöneltti. Diyanetin her mahallede cami ve Kur'an kursu var. Dolayısıyla bizim her yerde imamımız var. Onlar bizim birer kolumuzdur. Vatandaşlarımız buralardan destek alsınlar, her türlü desteği vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.