"Alo ürünüm tarlada kaldı, hasadını yapar mısınız?"

SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığının çiftçilere destek olmak amacıyla kurduğu tarım makineleri filosu, hasat için ürünü tarlada bekleyen çiftçilerin kara gün dostu oldu.

Tarım ve hayvancılık sektörlerine model teşkil edecek katkılar sunmaya devam eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bir süre önce ortak yürüttükleri bir proje ile hasadını yapmakta güçlük çeken çiftçiler için son model tarım makinelerinden oluşan bir filo kurdu.

Erzurum'da hizmete sunulan uygulama sayesinde tarlasında hasat yapmak isteyen ancak tarım makinesi olmayan çiftçiler, Büyükşehir Belediyesine bağlı "Beyaz Masa"yı telefonla arayıp hasat için araç ve görevli talep ediyor. Talebi değerlendiren belediye görevlileri de iş makineleri ile çiftçinin tarlasına gidip hasatta destek oluyor.

Tarıma destek amacıyla kurulan ve 10 çift sıralı silaj makinesi ve 20 silaj taşıma römorkundan oluşan filo, adeta kara gün dostu olduğu çiftçilerin yüzünü güldürdü. Şu ana kadar 53 çiftçinin bin 150 dönüm tarlasında hasat yapan araç filosundaki görevliler, talep olması halinde diğer çiftçiye destek olmak için hazır bekliyor.