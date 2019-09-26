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"Alo ürünüm tarlada kaldı, hasadını yapar mısınız?"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 12:27 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile DAP İdaresi Başkanlığının çiftçilere destek olmak amacıyla kurduğu tarım makineleri filosu, ürünü tarlada hasat için bekleyen çiftçilerin kara gün dostu oldu - Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: - "Hizmetten yararlanmak isteyen çiftçilerimizin belediyemizin ilgili birimine veya Beyaz Masa'ya başvurması yeterli. Beyaz Masa'yı arayıp 'Ürünüm tarlada kaldı, hasadını yapar mısınız?' diyen her çiftçimiz başvurusunu yaparak hizmetten yararlanabiliyor" - "Bu proje Türkiye'de benzeri olmayan projelerden birisidir, diğer belediyeler de benzeri projeler hayata geçirerek öncelikle kalkınmayı yerelde başlatıp bölgesel baza taşırsa ülke ekonomisi kalkınır"

SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığının çiftçilere destek olmak amacıyla kurduğu tarım makineleri filosu, hasat için ürünü tarlada bekleyen çiftçilerin kara gün dostu oldu.

Tarım ve hayvancılık sektörlerine model teşkil edecek katkılar sunmaya devam eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bir süre önce ortak yürüttükleri bir proje ile hasadını yapmakta güçlük çeken çiftçiler için son model tarım makinelerinden oluşan bir filo kurdu.

Erzurum'da hizmete sunulan uygulama sayesinde tarlasında hasat yapmak isteyen ancak tarım makinesi olmayan çiftçiler, Büyükşehir Belediyesine bağlı "Beyaz Masa"yı telefonla arayıp hasat için araç ve görevli talep ediyor. Talebi değerlendiren belediye görevlileri de iş makineleri ile çiftçinin tarlasına gidip hasatta destek oluyor.

Tarıma destek amacıyla kurulan ve 10 çift sıralı silaj makinesi ve 20 silaj taşıma römorkundan oluşan filo, adeta kara gün dostu olduğu çiftçilerin yüzünü güldürdü. Şu ana kadar 53 çiftçinin bin 150 dönüm tarlasında hasat yapan araç filosundaki görevliler, talep olması halinde diğer çiftçiye destek olmak için hazır bekliyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin hayvancılıkta gelişmesi ve tarım sektörünün kalkınması için atılan adımların ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

Tarım makinesi olmayan, yetiştirdiği ürünün hasadını yapamayan çiftçilerinin tamamına hizmet etmeyi hedeflediklerini belirten Sekmen, "Çiftçilerimizin bu hizmetten yararlanması için izlemesi gereken yol kolay. Hizmetten yararlanmak isteyen çiftçilerimizin belediyemizin ilgili birimine veya Beyaz Masa'ya başvurması yeterli. Beyaz Masa'yı arayıp 'Ürünüm tarlada kaldı, hasadını yapar mısınız?' diyen her çiftçimiz başvurusunu yaparak hizmetten yararlanabiliyor." dedi.

- "Ülkemizi kalkındırmanın yolu benzeri projeleri hayata geçirmekle olur"

Bölgede besiciliğin kalkındırılması için öncelikle tarımın ve hayvansal yem ürün oranlarının artırılması gerektiğini ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:

"Ekipmanlar özel ekiplerce kullanılıyor ve alanında uzman görevlilerimiz çiftçilerimizin ürününün hasadını yapıyor. Özelikle hayvan yem bitkilerinin hasadına önem veriyoruz çünkü hayvansal yem bitkilerinin artırılması dışa bağımlılığı azaltır ve hem çiftçinin hem de besicinin önü açılır. Bu nedenle çiftçilerimize tarım ürünlerinin ekiminden hasadına kadar her türlü yardımı yapacağız. Türkiye'de tarım alanlarının bulunduğu bütün illerdeki belediye başkanlarına sesleniyorum: Ülkemizi kalkındırmanın yolu benzeri projeleri hayata geçirmekle olur. Bölgeler kalkınırsa ülke kalkınır."

- "Bu proje Türkiye'de benzeri olmayan projelerden birisidir"

Projenin Türkiye'de tek olma özelliği bulunduğunu dile getiren Sekmen, "Bu proje Türkiye'de benzeri olmayan projelerden birisidir, diğer belediyeler de benzeri projeler hayata geçirerek öncelikle kalkınmayı yerelde başlatıp bölgesel baza taşırsa ülke ekonomisi kalkınır." ifadesini kullandı.

Mehmet Sekmen, üniversiteleri de projeye dahil etmek için görüşmelerin sürdüğünü aktararak akademik çalışmaların, çiftçilerin bilinçlendirilmesinin, belediye ve DAP Kalkınma İdaresi Başkanlığının ekipman desteğinin artılarını her kesimin göreceğini sözlerine ekledi.

DAP Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir ise tarım makineleri filosundaki makine sayısının artırılacağını ve hayvansal ürünlerin depolanmasında da aktif bir rol üstleneceklerini kaydetti.

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