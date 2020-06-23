Aloe Vera Bakımı Nasıl Yapılır? Nasıl Çoğaltılır? Neden Sararır?

Aloe vera bitkisi, uzun ve içi jel ile dolu yapraklara sahiptir. Bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan bu jel aynı zamanda pek çok kişisel bakım malzemesinin içeriğinde bulunur. Özellikle cilt problemlerine karşı hızlı bir çözüm üretmek için aloe veranın etkilerinden faydalanılır. 300'den fazla türü bulunan aloe vera bitkisinin doğru bir şekilde yetiştirilmesi ve buna bağlı olarak sağlıklı bir şekilde büyümesi için dikkat edilmesi gereken birtakım detaylar mevcuttur. Kullanılan toprak ve saksının yanı sıra sulama miktarı, toprak ve saksı değişimi, bitkinin ihtiyacı olan güneş ışığı seviyesi gibi bakım aşamaları bitkinin sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için önemli faktörlerdir. Aloe Vera Nerede Yetişir? Aloe vera bitkisi genel olarak çöl iklimine sahip olan sıcak bölgelerde, özellikle batı Hint Adalarında ve Amerika kıtasının güneybatısında yetişir. Aloe veranın yetiştiği yerler genel anlamda rüzgar akımlarının etkisi altında değildir. Genel olarak 60 ile 100 cm arasındaki yükseklikte yetişir. Kimi bölgelerde aloe vera bitkisinin boyu çok kısa olabilir. Bu durum bitkinin hasta olduğuna anlamına gelmez, bölgedeki koşullarına bağlı normal bir durumdur.

Aloe veranın yetiştiği yerler sıcak olduğundan dolayı yaprakları da kaktüs bitkisini andıran bir yapıya sahiptir. Dikenli ve testere dişli yaprakları olan aloe vera bitkisinin yetiştiği yer elverişli iklim koşullarına sahip ise, yaz ayları boyunca çiçek açabilir. Aloe Veranın Saksısı Nasıl Olmalı? Aloe vera için kullanılacak saksının delikli saksı olması gerekir. Aynı zamanda fazla suyun akacağı bir tabla, fazla verilen suyun akmasına olanak sağlar ve bitkinin zarar görmesini engeller. Tabladaki suyun sık sık boşaltılması bitkinin daha iyi yetişebilmesi açısından önem taşır. Aloe vera, düzgün bakıldığında hızlıca büyüyen bir bitkidir. Dolayısıyla saksının büyük olması bu açıdan avantaj sağlar. Bu tercih, bitki büyüyüp geliştiğinde saksı ve toprak değişimi için yeterli vakit yoksa yaklaşık on gün kadar zaman kazandırır. Aloe Veranın Toprağı Nasıl Olmalı? Aloe veranın toprak seçimi bitkinin yetişebilmesi adına önem taşır. Aloe veranın toprağı organik madde açısından zengin olmalıdır. Humuslu ve geçirgen yapıdaki bir toprakta daha iyi yetişme imkanı bulan aloe veranın sağlıklı bir şekilde yetişebilmesi için mutlaka toprağının çeşitli vitaminler barındırması gerekir. Geçirgen yapıdaki toprak kullanımı, bitkinin besinleri ve suyu almasına imkan sağlar. Zaten bu açıdan zengin olan toprak bitkinin ihtiyacını karşılayacaktır. Fakat aynı zamanda toprağının çok uzun süre vitaminsiz kalmaması önemlidir. Vitaminsiz kalan toprakta aloe vera bitkisi gelişmez ve o bitkiden verim alınmaz.

Aloe veranın yaprakları ve açtığı çiçekler eğer sağlıklı ise vitamin kullanılmasına gerek yoktur. Fakat eğer bitkinin çiçekleri solmuş ve sararmış ise bitkinin yeniden çiçek açması ve iyi yetişebilmesi için seralarda satılan çiçek vitaminlerinin kullanılması gerekir. Bu sayede bitki gereken besin desteğini almış olur. Bitkiye vitamin desteği yapılırken genel olarak bir litre su içerisine bir kapak vitamin dökülür ve iyice karıştırılır. Daha sonra sulama yaparken bu vitaminli su kullanılır. Bu işlem aloe veranın durumuna göre on beş günde bir ya da ayda bir kere olmak üzere uygulanabilir. Aloe vera bakımı nasıl yapılmalıdır sorusuna bu şekilde cevap verirken tüm bu detayların haricinde aloe veranın fazla bakıma ihtiyaç duymadığı ve buna bağlı olarak birçok bitkiye nazaran daha kolay yetiştirilmeye uygun olduğundan söz edilebilir. Aloe Vera Nasıl Sulanmalı? Aloe vera bitkisi fazla sulandığında köklerinde çürüme meydana gelir. Bu nedenle toprak tamamen kurumadan sulama işlemi yapılmamalıdır. Toprak tamamen kuru kalmadığında sulama yapılması bitkinin sararmasına neden olabilir. Aşırı kahverengi ve yumuşak toprak, aloe vera bitkisinin çok fazla sulandığını gösterir.

Sulama işlemi mümkünse düzenli şekilde aynı gün aralıklarıyla ve aynı saatlerde yapılmalıdır. Bir diğer önemi nokta ise, kullanılan su kabının hep aynı miktarda doldurulmasıdır. Sulama yaparken mevsim dolayısıyla oluşan farklılıklarının da gözetilmesi gerekir. Bitkinin soğuk kış aylarında haftada bir ya da iki kere sulanması yeterlidir. Yaz aylarında ise haftada üç ya da dört kere sulama yapılabilir. Sulama sırasında yapraklara su temas etmemelidir. Yaprakları ıslanan aloe vera, hızla çürüyebilir ya da yapraklar bu sudan zarar görebilir. "Aloe vera hastalandı" şikayeti genellikle sulama işleminde yapılan hatalardan dolayı ortaya çıkar. Bilinçli bir şekilde sulama yapılmadığı takdirde bitki hastalanır. Aloe veranın yaprakları ince bir hal alır ya da kıvrılır ise; bu durum bitkinin susuz kalmasıyla açıklanabilir. Düzenli olarak sulandığında ise bir ay gibi kısa bir süre içerisinde kendini toparlar. Aloe Veranın Güneş Işığı Seviyesi Nasıl Olmalı? Aloe veranın iyi yetişmesi için her zaman güneş ışığı alan ve aydınlık olan yerlere ihtiyacı vardır. Bu alanlarda çok daha kolay büyüyüp gelişme fırsatı bulur. Aynı zamanda yaprakları da gün ışığına ihtiyaç duyar. Bu nedenle aloe vera yapraklarını da gün ışığının olduğu tarafa yöneltmek gerekir. Aloe vera yaprakları güneş ışınlarının geldikleri tarafa doğru yönelebilir. Bu nedenle saksıyı birkaç günde bir kendi çevresinde döndürmek gerekir. Bu durum yaprakların eşit şekilde uzamasına olanak sağlar. Bitkinin yeteri kadar güneş görmemesi yaprakların aşağıya doğru çekilmesine neden olmaktadır. Fakat aloe vera kendisini kolay bir şekilde iyileştirebilen bir bitki olduğundan dolayı yaklaşık bir hafta güneş görmesi yapraklarının eskisi gibi olmasını sağlamaktadır.

Aloe vera bitkisi soğuk iklim koşullarına uyum sağlamakta zorlanır. -7 derece sıcaklığa kadar yaşayabilen aloe veranın iyi yetişmesi için yine de ortam sıcaklığının 10-15 derecelerde olması gerekir. Bitkiyi rüzgar akımlarından korumak gerekmektedir. Hafif esintili ortamlar sorun olmaz ancak çok ciddi rüzgarlı ortamda büyümekte ve yetişmekte zorlanır. Eğer aloe vera bitkinizi ev içerisinde yetiştiriyorsanız, hava akımlarından korumanız önemlidir. Bunun için bitkiyi iki camın ya da iki kapının açık olduğu taraflara koymamanız gerekir. Aloe Vera Nasıl Budanır? Aloe vera bitkisinin dallarının üzerindeki çiçekler solduğu zaman budama işlemi yapılması gerekir. Budama işlemi, bitkinin bir kez daha çiçek açmasını sağlar. Aloe vera bitkisinin üzerindeki solan yapraklar kesilmelidir. Kesilen bölgede hava akımı olmamalıdır. **Bunun için soğuk silikon ya da mum ile budama yapılan bölgenin üzeri kapatılmalıdır **. Eğer kesilen bölge kapatılmazsa, bitki hastalanabilir. Daha sonrasında ise kök çürümesi, yaprakların üzerinde oluşan lekelenmeler, sararmalar ve mantarlar gibi sorunlar ortaya çıkar.

Aloe Vera Toprak Değişimi Nasıl Yapılmalıdır? Aloe veranın toprak değişimi işleminin yılda bir kez yapılması yeterlidir. Bitki çok fazla sulanmadığından toprakta vitamin azalması ve çürüme meydana gelmez. Toprak değişiminin ilkbahar aylarında yapılması bitkinin beslenmesi ve gelişimi açısından önemlidir. Aloe vera, zor köklenen bitkiler arasındadır. Dolayısıyla toprak değişiminin sık yapılması doğru olmaz. İsteğe bağlı olarak iki ya da üç yılda bir saksı değişimi yapılabilir. Saksı ve toprak değişimi sırasında eskiden kullanılan saksının boyutundan biraz daha büyük bir saksı seçilmesi köklerin sıkışmasını engeller. Aloe Vera Nasıl Çoğaltılır? Aloe vera bitkisi, genellikle kendisiyle aynı özellikteki saksı bitkileriyle aynı şekilde, kökten ayırma yöntemiyle çoğaltılır. Saksıda oluşan yeni bitki toprak değişimi esnasında kök kısmından ayrılarak küçük bir saksıya dikilir. Böylelikle bitki çoğaltılmış olur. Çoğaltılan ve yeni dikilen bitkinin saksısının küçük olması gerekir. Bunun nedeni bitkinin de henüz olgunlaşmamış olmasıdır. Çoğaltma işlemi büyük saksılarda yapıldığı takrdirde bitki topraktaki vitaminlere kolayca ulaşamaz ve sağlıklı bir biçimde büyüyemez. Yeni bitkinin de diğeriyle aynı durumda ve iyi bir biçimde yetişebilmesi için aynı bakım sürecine ihtiyacı vardır.

Aloe Vera Suda Köklendirme Nasıl Yapılır? Aloe vera bitkisinin suda köklendirme yöntemiyle çoğaltılması da mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken husus aloe veranın yaşıdır. Suda köklendirme işlemi yapılacak bitkinin en az iki yaşında olması gerekir. İki yaşından küçük bitkiler suda düzgün biçimde kök tutmazlar. Suda köklendirme işlemi için; bitkinin ana gövdesinden ayrılan yaprak suya koyulur. Suya koyulan yaprak kök yapana kadar beklenir. Yaklaşık on gün içerisinde köklenen bitkinin ayrı bir saksıya alınarak dikilmesi yeni bitki oluşumunu sağlar. Aloe Vera Yapraktan Üretim Nasıl Olur? "Aloe vera, yaprağından dikilir mi?" ya da **"Aloe vera yaprağı nasıl dikilir?" **diye merak edenlere bunun mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Aloe vera bitkisi ancak kökünden çoğaltılabilen bir bitkidir. Aloe Veraya Zarar Veren Şeyler Nelerdir? Aloe vera bitkisine zarar veren şeylerin başında bitkinin çok fazla sulanması gerekir. Gereğinden fazla sulanan aloe vera bitkisinin kökünde çürüme meydana gelir. Ayrıca aloe veranın bulunduğu saksının deliklerinin kapatılması ve dolayısıyla fazla suyun deliklerden tablaya akmaması da aloe veraya zarar verir.