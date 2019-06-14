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Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezi 2019 mezunlarını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 17:24 | Son Güncelleme

Perakende ve ticari gayrimenkul sektörüne nitelikli çalışanlar yetiştirmek amacıyla kurulan Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezi’nin Sertifika Programı tamamlandı.

Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezi 2019 mezunlarını verdi

Perakende ve ticari gayrimenkul sektörüne nitelikli çalışanlar yetiştirmek amacıyla kurulan Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezi’nin Sertifika Programı tamamlandı. 6. Perakende ve Gayrimenkul Yönetimi Sertifika Programını tamamlayan kursiyerler mezuniyet töreninde sertifikalarını aldı.
Perakende gayrimenkul sektöründeki kariyerine başarılı bir şekilde devam ederken genç yaşta hayatını kaybeden Alp Alkaş anısına, JLL Türkiye ve Özyeğin Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirilen Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezi’nin altıncı dönem sertifika programı başarıyla sonlandı. Perakende ve gayrimenkul sektöründe uzman akademisyenlerin yanı sıra alanında uzman isimler gençlerle bir araya gelerek bilgi ve birikimlerini aktardı. Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezi’nde 2018 - 2019 yılı mezunları için yapılan sertifika töreninde bir araya gelen isimler arasında Alp Alkaş PGM Kurucusu Avi Alkaş, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Murat Özyeğin, Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Nöro Sağlık Beyin Eğitimleri Araştırmaları Uygulamaları Merkezi Kurucusu Dr. Kerem Dündar yer aldı.
Mezuniyet töreninde konuşan JLL Türkiye Ülke Başkanı ve Alp Alkaş PGM Kurucusu Avi Alkaş, ’’6. Dönem mezuniyet töreninin gerçekleştirmekten onur ve kıvanç duyuyorum. Rahmetli oğlumun adını genç kuşaklara yansıtmak için kişisel eğitim ve gelişim çabalarımızın devamı olarak bu konudaki eğitim çalışmalarına katkıda bulunabilirsek ülkemize yararlı bir iş yapmış olacağımıza inanıyorum’’ ifadelerini kullandı.
Özyeğin Üniversitesi olarak projede yer almaktan ötürü son derece mutlu olduklarını belirten Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, ’’Bugün Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezinin 6. Mezunlarını veriyoruz. Özyeğin Üniversitesi olarak özellikle sektörlerle iç içe ve sektörde çalışanlara katkı sağlayabileceğimiz projelere çok güzel bir örnek. 6 senedir de devam ediyor olması hepimizi gururlandırıyor’’ diye konuştu.
Mezuniyet töreni kursiyerlerin sertifikalarını almasıyla sona erdi.

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