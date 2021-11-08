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Alp Arslan kimdir? Tarihteki önemi nedir? Alp Arslan ne zaman öldü?

08.11.2021 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde de konu alınan Alp Arslan'ın kim olduğu ve tarihteki önemi merak ediliyor. Sultan Alparslan, Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Bizans İmparatoru Romen Diyojen'i mağlup ederek Türkler'in Anadolu'ya girişinde kesin bir zafer elde eden büyük bir imparator olarak bilinmektedir. Peki Alp Arslan kimdir? Tarihteki önemi nedir? Alp Arslan ne zaman öldü? İşte ayrıntılar...

Alp Arslan kimdir? Tarihteki önemi nedir? Alp Arslan ne zaman öldü?

Yayın hayatına henüz yeni başlayan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde de konu alınan Alp Arslan'ın kim olduğu ve ne zaman öldüğü araştırılıyor. TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan dizinin izleyenleri tarafından Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın hayatı merak konusu oldu.

ALP ARSLAN KİMDİR?

Alp Arslan, Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucularından Horasan Valisi Çağrı Bey'in oğlu ve Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in yeğenidir. Bu devletin kuruluş dönemindeki güç koşullarda yetişmiştir. Doğum tarihini çeşitli kaynaklar 1029 ve 1032 yılları arasında gösterir.

Tarih yazarlarının çok yiğit bir savaşçı olarak tanımladıkları hükümdar çok küçük yaşta ata binip ok atmayı öğrenmiştir. İlk gençlik yıllarında arkadaşlarından oluşan kendi birliğiyle katılmış olduğu Dandanakan vb. savaşlardaki başarısıyla dikkati çekmiş ve babasının ölümünden sonra Horasan valiliğini üstlenmiştir.

ALP ARSLAN NASIL VE NE ZAMAN ÖLMÜŞTÜR?

Sultan Alp Arslan, batıda olduğu kadar doğuda da topraklarını genişletmeye çalışmıştır. O zamanlar anlaşmazlığa düştüğü Karahanlılar üzerine bir sefer düzenlemiş ve Ceyhun Nehri'ni geçmiştir. Fakat onun ölümü ile bu sefer yarıda kalmıştır. Yusuf El Harezmi adlı bir kale kumandanı Sultan'ı hançerleyerek ölümüne sebep olmuştur.

Alp Arslan'ın 24 Kasım 1072 tarihinde 43 yaşındayken vefat ettiği bilinmekte.


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