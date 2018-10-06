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Alp Dağları'nda kaybolan dağcının naaşı 26 yıl sonra babaocağında!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2018 01:48 | Son Güncelleme

26 yıl önce Alp Dağları'nda kaybolan ve cansız bedeni geçtiğimiz Ağustos ayından bulunan, ve ailesinin bu hafta Almanya’ya giderek boynundaki kolyeden teşhis ettiği Hasan Tarım’ın cenazesi Frankfurt’tan tarifeli uçakla Kayseri’ye getirildi. Oğlunun cenazesini almak için havaalanına gelen baba Yusuf Tarım'ın oğlunun tabutuna bakışı yürekleri dağladı.

Alp Dağları'nda kaybolan dağcının naaşı 26 yıl sonra babaocağında!

Oğlunun cenazesini almak için havaalanına gelen baba Yusuf Tarım yaptığı açıklamada, "26 sene devamlı ümidimiz vardı bulunur diye. Ancak, 26 sene uzun bir müddet. Bazı kayıplar 30-40 yıl sonra ortaya çıkıyordu. Hiç olmazsa bir mezarı olacak diye seviniyoruz. Hem seviniyor hem de üzülüyoruz. Bugünümüze şükrediyoruz. Oğlumun kaybolduğu dağlara çıktım ama oraya gidence ümidim kaybolmuştu. 2 sene üst üste giderek oğlumun aranmasına katıldım." dedi.

OĞLUNUN TABUTUNA BAKIŞI YÜREKLERİ BURKTU

Cenaze morg aracına alınan Hasan Tarım’ın tabutu, Kayseri’deki Cem evinin morguna kaldırıldı. Baba Yusuf Tarım'ın oğlunun tabutuna bakışı ise yürekleri burktu. Tarım, yarın Sarız ilçesine bağlı Kırkırsak Mahallesi’nde toprağa verilecek. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Alp Dağları dağcı Hasan Tarım Frankfurt

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