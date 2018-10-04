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Alp Dağları'nda kaybolan Kayserili dağcının cenazesi 26 yıl sonra bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 23:34 | Son Güncelleme

Fransa'da Alp Dağları'nda 26 yıl önce dağcılık yaparken buzulların altında kalarak kaybolan Hasan Tarım'ın cenazesi 26 yıl sonra dağcılar tarafından bulundu.

Alp Dağları'nda kaybolan Kayserili dağcının cenazesi 26 yıl sonra bulundu

Kayseri Kırkısraklılar Derneği’nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı; "Duyuru: Ne acı bir haber 19.06.1992 yılında Fransa Alp dağlarında dağcılık yaparken kaybolan, buzulların altında kalan 971 doğumlu Yusuf ve Leyla Tarım’ın oğulları sevgili köylümüz Hasan Tarım 26 yıl sonra dağcılar tarafından bulunmuştur. Ailesinin, sevenlerinin ve tüm Kırkısraklıların başı sağolsun."

Hasan Tarım’ın cenazesinin Cumartesi günü Kırkısrak’ta toprağa verilecegi belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Alp Dağları Fransa Hasan Tarım kayserili dağcı

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