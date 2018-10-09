Alp Dağları'nda 26 yıl önce kaybolan Türk dağcının cenazesi bulundu

Kayserili dağcı Hasan Tarım, 1992 yılında Fransız Alpleri'nde dağcılık yaparken kaybolmuştu.
Buzulların altında kalan 21 yaşındaki dağcının cenazesine ise 26 yıl sonra ulaşıldı. Tarım'ın cenazesi dağcılar tarafından bulundu.
Olay Kayseri Kırkısraklılar Derneği'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
Derneğin açıklamasında "Duyuru: Ne acı bir haber 19.06.1992 yılında Fransa Alp dağlarında dağcılık yaparken kaybolan, buzulların altında kalan 1971 doğumlu Yusuf ve Leyla Tarım'ın oğulları sevgili köylümüz Hasan Tarım 26 yıl sonra dağcılar tarafından bulunmuştur" denildi.
İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Kırkısrak Mahalle muhtarı Kemal Özcan, "Hasan'ın naaşı Alp Dağları'nda buzulların erimesiyle beraber ortaya çıkınca dağcılar bulmuş. Çok üzüntülüyüz ama naaşı bulunduğu içinde sevindik" dedi.
DHA, Hasan Tarım'ın cenazesinin Cumartesi günü Kırkısrak'ta toprağa verileceğini bildirdi.
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