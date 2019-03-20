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Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış Kupası Nefes Kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 08:30 | Son Güncelleme

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen Uluslararası Alp Disiplini Sarıkamış Kupası Büyük Slalom Yarışları nefes kesti.Cıbıltepe Kayak merkezindeki 5.

Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış Kupası Nefes Kesti

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen Uluslararası Alp Disiplini Sarıkamış Kupası Büyük Slalom Yarışları nefes kesti.
Cıbıltepe Kayak merkezindeki 5. Pistte Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Ermenistan’dan katılan yaklaşık 80 sporcu, kıyasıya mücadele etti.
Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Yönetim Kurulu Üyesi Talip Uzun, kayak sporunun bölgede gelişmesi için bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu belirterek, "Burada yaptığımız yarışmalarda dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum. Yarışlarımız çok çekişmeli geçiyor. Şu anda doğal kar yalnız Sarıkamış’ta var ve biz bunu değerlendiriyoruz. Yarışmada sporcularımız kıyasıya mücadele ediyor." İfadelerini kullandı.
Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış Kupası yarışları 2. Etap büyük slalom yarışlarıyla tamamlanacak.

Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış Kupası Nefes Kesti

Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış Kupası Nefes Kesti

Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış Kupası Nefes Kesti

Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış Kupası Nefes Kesti

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