MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alp Kırşan'ı yıkan haber! Böyle duyurdu

Alp Kırşan'ı yıkan haber! Böyle duyurdu

13.12.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alp Kırşan, babası Erdinç Kırşan'ın vefatıyla sarsıldı. Ünlü oyuncu, üzücü haberi, "Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor" sözleriyle paylaştı.

Alp Kırşan'ı yıkan haber! Böyle duyurdu

Bir süredir ailesiyle Bodrum'da yaşayan oyuncu Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan, yaşamını yitirdi. Aldığı acı haberle yıkılan Kırşan, konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

"Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor" ifadelerini kullanan Alp Kırşan, "Bugün 20.30'da maalesef hayata gözlerini yumdu. Cenazesi yarın ikindi namazına müteakiben Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacaktır" dedi.

3546824_578fba27ea3166e4df3049d95329e357_640x640

"TEŞEKKÜR EDERİM BENİ BU KADAR GÜZEL SEVDİĞİN İÇİN"

Alp Kırşan'ın oyuncu eşi Zeynep Kırşan da kayınpederinin vefatının ardından, "Nurlar içinde uyu güzel babam. Teşekkür ederim beni bu kadar güzel sevdiğin için... Şimdiden özlemle..." mesajını paylaştı. Takipçileri ve sevenleri ünlü çifte başsağlığı mesajları ile destek oldu.

3546824_42b03c8cf96b95d6c3246321b4199a5e_640x640

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! "Yaptığım için utanç duydum"Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! "Yaptığım için utanç duydum"
Sanat dünyasının acı kaybı! Son yolculuğuna uğurlandıSanat dünyasının acı kaybı! Son yolculuğuna uğurlandı
Ekran başındakiler nefeslerini tutup yanıtını bekledi! Seneler sonra ilk kez... Ekran başındakiler nefeslerini tutup yanıtını bekledi! Seneler sonra ilk kez...
Anahtar Kelimeler:
Alp Kırşan Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri Meclis'i güldürdü

Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri Meclis'i güldürdü

Türkiye programdan çıkarılmıştı, o pilotları pişman ettirdi! Dünyayı sarsan 'şifre' iddiası

Türkiye programdan çıkarılmıştı, o pilotları pişman ettirdi! Dünyayı sarsan 'şifre' iddiası

Uyarı yapıldı! 'Hemen silin'

Uyarı yapıldı! 'Hemen silin'

İtalya Ebrar'ı konuşuyor! Sahayı birbirine kattı

İtalya Ebrar'ı konuşuyor! Sahayı birbirine kattı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den EYT açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den EYT açıklaması!

Akasya Durağı’nın Dilek’i son haliyle ağızları açık bıraktı!

Akasya Durağı’nın Dilek’i son haliyle ağızları açık bıraktı!

İlginizi Çekebilir

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Caminin çatısına domuz kafası bıraktılar! Görenler dehşete düştü

Caminin çatısına domuz kafası bıraktılar! Görenler dehşete düştü

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.