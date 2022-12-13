Alp Kırşan'ı yıkan haber! Böyle duyurdu

Bir süredir ailesiyle Bodrum'da yaşayan oyuncu Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan, yaşamını yitirdi. Aldığı acı haberle yıkılan Kırşan, konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

"Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor" ifadelerini kullanan Alp Kırşan, "Bugün 20.30'da maalesef hayata gözlerini yumdu. Cenazesi yarın ikindi namazına müteakiben Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacaktır" dedi.

"TEŞEKKÜR EDERİM BENİ BU KADAR GÜZEL SEVDİĞİN İÇİN"

Alp Kırşan'ın oyuncu eşi Zeynep Kırşan da kayınpederinin vefatının ardından, "Nurlar içinde uyu güzel babam. Teşekkür ederim beni bu kadar güzel sevdiğin için... Şimdiden özlemle..." mesajını paylaştı. Takipçileri ve sevenleri ünlü çifte başsağlığı mesajları ile destek oldu.





