Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde meydana gelen selin canlı tanığı Kahraman Alpak o anları anlattı.

İlçeye bağlı Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde meydana gelen heyelan esnasında orada bulunan Kahraman Alpak isimli HES çalışanı olay anını anlattı. Selin DSİ ve Trabzon Büyükşehir çalışanlarını yemek molası verdikleri anda yakaladığını belirten Alpak, DSİ ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının kendisini de yemek yedikleri sofraya davet ettiğini fakat kendisinin derenin yüksekliğinden dolayı oraya geçemediğini dile getirdi. Alpak “Olay anında ben regülatör sahasına gelmiştim. Daha olay hiç başlamadan önce kapakları açmaya geldim. Heyelan tehlikesi ile karşı karşıya kalınabilir diye muhtarın çağrısı üzerine gelmiştim. Kapakları açtık, aracımla karşı tarafa geçtim. Kapakları açtıktan sonra baktım ki geçtiğim yer yıkıldı. Geri dönme şansım yoktu karşıda kaldım. Daha sonra aracın yanına geldiğimde ordaki DSİ’de ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan arkadaşlar, köy muhtarı, imam, heyelan tehlikesine karşı tedbir almaya çalışan yaşlı bir amcamız orada panik halindeydiler. Heyelan falan gelmesin diye tedbir amaçlı orada bulunuyorlardı. 02.15 civarında orada yemek yiyorlardı. O arada beni karşıda görünce ‘Gel beraber bir şeyler atıştıralım’ dediler. Dedim ‘Gelemem buradan, geçemem karşıya’. Ben daha fazla yağacak mı ? yağmayacak mı ? diye düşünürken bir ses duydum. Dereye bakıyorum, deredeki ağaç o kadar ses çıkartmaz. Aracımı geri geri aldım, tedirginde oldum çünkü yoldan su akıyordu. Tekrar geldim olay yerinde baktım ki okulun karşısında bulunan 4-5 katlı bina yere de yatmadan, dik halde önüne ne katarsa götürüyor. DSİ’nin iş makinesi vardı önünde onu götürüyor, vurduğu binayı yıkıyor. Baktım ki üzerime geliyor 10 metre kadar uzaklaşıp kendimi yere attım. Görüş açım kesiliyordu, geri kaçtıktan sonra bir bakayım dedim ne var, ne oldu diye. Baktığımda orada ne iş makinesi gördüm, ne kamyon gördüm, ne bina gördüm, ne de orada yemek yiyen arkadaşları gördüm. Hiçbir seste duymadım, sanki yer yarıldı, hepsi yerin içerisine girdi. Bu dediğim olay 6-7 saniyede gerçekleşti. Ben de onların gitseydim onlar gibi ölecektim” dedi.

Muhtarın çalışanları tahliye noktasında uyardığı sırada heyelan olduğunu dile getiren Alpak “Orada arkadaşlarımızın bir nevi mola halindeyken yakalandığıdır üzücü olan. Muhtar hatta bir kısmını uyarmış ki ‘Arkadaşlar burayı tahliye edelim, ne olur ne olmaz’ diye. Muhtardan bir süre ses alamayınca şüphelendik acaba muhtarı da mı kaybettik diye. Orada o gün gördüğüm 3 kişi kurtuldu. Zaten onu fark ettiğin an iş işten geçmiş oluyor. Kurtarma şansın yok. O an nereyi arayacağımı bilemedim hemen 155’i aradım. Olayın büyüklüğünü anlatınca bütün ekipler harekete geçti. Eğer okula sığınanlar da kurtarılmış olmasaydı sayının yükselme ihtimali vardı” ifadelerini kullandı.



