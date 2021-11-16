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Alparslan Büyük Selçuklu 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Ben, Oğuz’un aslı Selçuk’un nesli Muhammed Alparslan

16.11.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alparslan Büyük Selçuklu 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Alparslan Büyük Selçuklu 2. bölümünde, Selçuklu ve Bizans arasındaki kavga giderek kızışınca eller kılıçlara gitti. Merakla beklenen dizinin yeni bölümünden ilk fragman izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 3. bölümünden ilk fragman izleyicilerin beğenisine sunuldu. Fragmana, Alparslan'ın, "Ben, avucunda kanla doğan Oğuz’un aslı Selçuk’un nesli Muhammed Alparslan!" sözleri damga vurdu.

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve burayı yurt kılan Selçuklu sultanı Alparslan'ın hayatını ve dönemindeki olayları anlatan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde sular durulmuyor. Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in paylaştığı dizi, ikinci bölümüyle ekranlara geldi.

Ölüm kıskacındaki Alparslan son anda kurtulurken, Selçuklu ve Bizans orduları karşı karşıya gelir. Pasinler Ovası tarihin en uzun ve kanlı savaşlarından birine ev sahipliği yaparken, Alparslan şehit edilen Şehzade Hasan ve her Türk’ün intikamını almaya karalıdır.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ölüm kıskacındaki Alparslan son anda kurtulurken, Selçuklu ve Bizans orduları karşı karşıya gelir. Pasinler Ovası tarihin en uzun ve kanlı savaşlarından birine ev sahipliği yaparken, Alparslan şehit edilen Şehzade Hasan ve her Türk’ün intikamını almaya karalıdır.

Diğer yandan obadaki tüm gözler ise çağrı Bey’e hançer indirirken yakalanan Akça’nın üzerindedir. Akça göründüğü gibi Bizans’tan kaçan masum bir Türkmen kızı mıdır, yoksa Selçuklu’yu yok edecek sinsi bir planın anahtarı mı? Yüreğine büyük sırlar mühürlemiş olan Akça hiç beklemediği bir anda öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşayıp sarsılırken, artık onun için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Savaş sonrası İmparator’dan gelen sürpriz emir Bizans’ı karıştırır. Ani Tekfuru Kekavmenos, Selçuklu’ya darbe vuracak yeni hamlesini yaparken, General Dukas’ın beklenmedik hareketi herkesi şok eder.

Öte yandan Alparslan’ın gözü, ihanet içinde olduğundan şüphelendiği Emir Bozan’ın üzerindedir. Bu durum iki kardeşi, Alparslan ve Süleyman’ı kavganın eşiğine sürüklerken obada gerilim had safhaya çıkar. Vaspurakan’daki Müslümanları özgürlüğüne kavuşturmak isteyen Alparslan zekâ dolu bir planla Bizans’ı alt ederken, herkes Yannis’in kurduğu acımasız tuzaktan habersizdir.

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