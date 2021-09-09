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Alparslan: Büyük Selçuklu dizisine Toprak Sergen de katıldı!

09.09.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinden bomba bir transfer haberi geldi. Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Toprak Sergen, merakla beklenen dizinin kadrosuna dahil oldu.

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisine Toprak Sergen de katıldı!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, yeni sezonda "Malazgirt Fatihi" olarak adlandırılan Selçuklu Devleti'nin ikinci lideri Alparslan'ın hayatını konu ediniyor.

Başrollerinde Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un yer aldığı TRT'nin Akli Film imzalı dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, geçtiğimiz hafta sete çıktı.

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu ve ekim ayında yayında olması planlanan dizinin kadrosuna bomba bir isim daha katıldı.

TOPRAK SERGEN KADROYA DAHİL OLDU

Usta oyuncu Toprak Sergen, uzun bir aradan sonra Alparslan: Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor. Başarılı oyuncu dizide Bizans komutanı Kekavmenos'a hayat verecek.

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