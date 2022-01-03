Alparslan Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk kırmızı mini şortuyla Instagram'ı salladı!

Daha önce Şahsiyet ve Benim Adım Melek dizileriyle seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Rabia Soytürk, şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol alıyor. Dizide 'Karaca Hatun' karakterini canlandıran Soytürk, sosyal medya hesabından paylaştığı kırmızı şortlu pozuyla takipçilerinden tam puan aldı.

1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Rabia Soytürk, tiyatroya küçük yaşlardan itibaren ilgi duymaya başladı.

Üniversitede mimarlık okumaya hak kazanan Soytürk, oyunculuk eğitimi alabilmek için okulunu dondurmayı seçti.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Oyunculuk eğitimi alan genç oyuncu, Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin başrolleri paylaştığı Şahsiyet dizisiyle ekran macerasına adım attı.



