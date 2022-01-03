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Alparslan Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk kırmızı mini şortuyla Instagram'ı salladı!

03.01.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un paylaştığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde hayat verdiği 'Karaca Hatun' karakteriyle dikkat çeken güzel oyuncu Rabia Soytürk, Instagram hesabından paylaştığı kırmızı şortlu pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk kırmızı mini şortuyla Instagram'ı salladı!

Daha önce Şahsiyet ve Benim Adım Melek dizileriyle seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Rabia Soytürk, şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol alıyor. Dizide 'Karaca Hatun' karakterini canlandıran Soytürk, sosyal medya hesabından paylaştığı kırmızı şortlu pozuyla takipçilerinden tam puan aldı.

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk kırmızı mini şortuyla Instagram'ı salladı!

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk kırmızı mini şortuyla Instagram'ı salladı!

1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Rabia Soytürk, tiyatroya küçük yaşlardan itibaren ilgi duymaya başladı.

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk kırmızı mini şortuyla Instagram'ı salladı!

Üniversitede mimarlık okumaya hak kazanan Soytürk, oyunculuk eğitimi alabilmek için okulunu dondurmayı seçti.

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk kırmızı mini şortuyla Instagram'ı salladı!

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Oyunculuk eğitimi alan genç oyuncu, Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin başrolleri paylaştığı Şahsiyet dizisiyle ekran macerasına adım attı.

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk kırmızı mini şortuyla Instagram'ı salladı!

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk kırmızı mini şortuyla Instagram'ı salladı!


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Fahriye Evcen
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